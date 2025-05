"No sé por qué me quieren culpar": Alejandra Baigorria niega ser responsable de la ruptura entre Mario Irivarren y Onelia Molina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandra Baigorria se pronunció tras las especulaciones que la señalaban como responsable de un supuesto plan para generar un conflicto entre Mario Irivarren y su ahora expareja, Onelia Molina. La empresaria negó tajantemente haber tenido alguna intención de interferir en esa relación.

La empresaria aclaró que su intervención se limitó a una conversación breve con Mario, a quien considera su amigo, y que no tuvo relación con la discusión que surgió tras mencionar a Vania Bludau.

“A mí no me compete, el que es responsable de sus actos es Mario. Él ya asumió, tuvo su conversación. Yo soy amiga de Mario, me habla y yo le digo ‘no sé qué hacer’. No sé por qué me quieren culpar a mí (…) Imagínate, planificar algo contra alguien que no está en mi círculo de amigos”, señaló.

La conocida “rubia de Gamarra” también afirmó que invitó a Onelia con la intención de que Mario estuviera contento, y descartó cualquier problema con ella. “Yo quería que Mario esté feliz y conocerla. Mi perspectiva no cambia. No tengo nada en contra de ella, en lo absoluto. Espero que ella se dé cuenta de cómo han sido las cosas”, expresó.

Finalmente, Baigorria restó importancia a los comentarios sobre la cercanía entre Onelia y Macarena Vélez -expareja de su esposo, Said Palao- y recalcó que cada una tiene su propio círculo de amistades: “No me pico porque se vaya de fiesta con Macarena, cada una tiene sus amigas”.

¿Por qué Mario Irivarren quiso llamar a su ex Vania Bludau?

Mario Irivarren confirmó que quiso llamar a Vania Bludau luego de haberla visto en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Al respecto, el también presentador de televisión recalcó que su intensión solo era para poder "cerrar ciclos" luego de la tormentosa relación que tuvieron.

"(Quise llamar a Vania Bludau) porque siempre he pensado que sería bueno que en algún momento se dé esa conversación con Vania como para cerrar el ciclo de lo que pasó de los problemas del pasado, es de conocimiento público, que terminamos en malos términos y todos lo saben", explicó en su podcast Good Time.

Por otra parte, el ex integrante de Combate recalcó que, para él, es importante poder conversar con su expareja para poder seguir con su vida. "Siento que cuando el tiempo pasa y las heridas sanan, es bueno tener esa conversación para tener un cierre, las heridas del pasado, los rencores y que todos aquellos sucesos quedaron atrás", comentó.

Vania Bludau descarta reconciliarse con Mario Irivarren



Vania Bludau asegura que su romance con Mario Irivarren quedó en el pasado. La modelo peruana descartó que vaya a regresar con su expareja y negó que haya intentado una conversación. Fue un reportero de Magaly TV: La Firme quien le consultó a Bludau si es que ella habló con Alejandra Baigorria para que pudiera contactar con Irivarren en la fiesta.

Ante ello, la ex participante de Combate señaló: “¿Yo? Todos saben por qué mi relación con él (Mario Irivarren) terminó. Creo que está de más hablar de ese tema”.

“Quería comentarles algo desde un lugar de mucha calma y respeto. Yo prefiero no involucrarme en ninguna situación que tenga que ver con el video que sigue siendo viral. Estoy en una etapa de mi vida donde priorizo mi bienestar emocional y les agradecería mucho que respetaran ese espacio. Les deseo siempre lo mejor", expresó Bludau en un comunicado en Instagram.