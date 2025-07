"Tuve un leve sangrado": Alexandra Hörler se ausenta de la TV tras sufrir descompensación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que se ausentara de su programa Paren Todo, Alexandra Hörler preocupó a sus seguidores por lo que a través de sus redes sociales contó la razón de por qué no pudo salir al aire. En el video, la conductora de televisión contó que sufrió de una descompensación y tuvo un leve sangrado, por lo que estará ocho días de descanso médico.

“Tuve un leve sangrado, me dieron ocho días de descanso médico, pero en general estamos bien, aunque yo no me siento nada bien. El cuerpo no me da, no logro dormir más de cuatro horas y eso me causa muchos malestares, sobre todo mareos y descompensaciones”, dijo la periodista.

Por otro lado, Hörler mencionó que le es difícil caminar y que se agota fácilmente, pero a pesar de su estado de salud, espera seguir trabajando en la televisión. “Si en algún momento siento que ya no puedo, me retiraré, pero mis planes son trabajar hasta el final”, aseguró.

Alexandra Hörler y su esposo Juan Francisco Pardo en la revelación de género de su bebé.Fuente: Instagram: @alexandrahorler

Alexandra Hörler tiene cuatro meses de embarazo

Hörler contó detalles de cómo lleva su embarazo además de revelar que será una niña, quien ya le hace tener antojos.

"La semana pasada fue mi control y no he subido mucho de peso. He tenido un primer trimestre bien pesado. Tuve náuseas, mareos, me duele la cabeza, me molestan los olores", explicó.

Del mismo modo, agradeció a sus compañeros de Panamericana por guardarle el secreto y permitir que tenga la oportunidad de anunciar su embarazo en señal abierta primero. "Tuve que ocultarlo al principio. Gracias por guardarme el secreto. Necesitaba un tiempo porque mi embarazo era de alto riesgo", agregó en diálogo con el periodista Paco Flores durante su programa.

Así anunció Alexandra Hörler su embarazo en redes

Luego de dar a conocer su embarazo en televisión, Alexandra Hörler usó sus redes sociales para publicar un emotivo video junto a su esposo, Juan Francisco Pardo.

En el video, la pareja luce abrazada mientras que la comunicadora sostiene fotos de su ecografía donde presenta al bebé que está esperando.

"La vida siempre sabe cuándo sorprenderte y esta vez lo hizo con un milagro. Cuando ya habíamos hecho las paces con la idea de que tal vez este sueño no se daría, llegó la noticia que nos cambió para siempre", escribió.

"Hoy mi corazón late por dos (…) Pero también sueña por dos, se ilusiona por dos y agradece por dos. Porque este bebé llega en el momento más perfecto, cuando mi alma está lista, cuando el amor está fuerte, cuando la vida tiene más sentido que nunca", añadió.