Vania Bludau revela que le escribió a Mario Irivarren tras el fin de su relación con Onelia Molina

Cansada de las críticas sobre su acercamiento a Mario Irivarren, Vania Bludau contó que le escribió a su expareja para que ya no la tilden como la 'tercera de la discordia' tras su ruptura con Onelia Molina.

“A mí me molesta que me hayan metido como manzana de la discordia, cero que me interesa ese hombre. Él para mí, cuando toma es una persona agresiva. Cuando toma, se le olvida lo que hace”, dijo para el programa Amor y Fuego.

Por otro lado, la exchica reality le pidió a Irivarren que cuente lo que verdaderamente pasó en la boda de Alejandra Baigorria, pero él no le contestó.

“Yo me harté y busqué el número de él y le dije: ‘Oye, qué cansancio, di la verdad’. Pero él nunca va a hablar ni nada (...) pero no me respondió. (Le escribí): ‘Me parece tonto de tu parte’, pero ya cada quien con sus cosas”, contó e indicó que ambos se merecen. “Tanto Mario como Onelia se merecen lo que les pasa. No metan a los demás. El circo es para ellos”, agregó.

Vania Bludau mostró chat de Mario Irivarren

Para confirmar lo que estaba diciendo, Bludau compartió el chat de otra persona cercana a ambos donde se ve que Irivarren admite que no le gusta tomar porque sus actitudes pueden verse alteradas por los efectos del alcohol: “Por eso no me gusta tomar. Mala mía. La cag***, me ca... ver a Vania”, dice el chat.

Además, defendió lo dicho por Flor Ortola sobre el fin de la relación de Mario y Onelia Molina: “No fue antes de la boda, fue antes de la fiesta, después de religioso, antes del civil. Claro (camino a la Municipalidad de Lima)”.

Vania Bludau y su polémico comentario contra Onelia Molina

A inicios de semana, las cámaras de Magaly TV La Firme difundieron imágenes en las que se ve a la odontóloga Onelia Molina pasando la noche en la casa de Mario Irivarren y la expareja del chico reality Vania Bludau no dudó en pronunciarse al respecto.

Bludau, quien mantuvo una relación con Irivarren en 2022, fue contactada por el mencionado programa para conocer su opinión sobre el aparente acercamiento entre su ex y Molina. Al respecto, señaló que no le interesa lo que hagan ambos, pero criticó duramente a la joven arequipeña, recomendándole tener “más amor propio” y acudir a terapia psicológica junto a su madre.

“Lamentablemente, a veces se jactan mucho de ‘mi mamá es psicóloga’, y yo digo, entonces que la trate”, comentó Bludau, refiriéndose a declaraciones previas de Molina.

¿Onelia Molina tiene un nuevo romance?

La chica reality fue vista junto con un nuevo personaje vinculado al deporte. Se trata de Anderson Santamaría quien semanas atrás se incorporó al club Universitario de Deportes como refuerzo para el Torneo Clausura 2025.

Resulta que las cámaras de Magaly TV: La Firme captaron a Onelia Molina disfrutando de una cena durante la noche junto al futbolista y otros amigos que los acompañaban.

Si bien no hay gestos cariñosos, ambos lucen con mucha confianza compartiendo sonrisas y miradas cómplices mientras disfrutan de su aperitivo.