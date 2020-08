Daniela Darcourt y su estilo como princesa Disney. | Fuente: Instagram

Daniela Darcourt sorprendió a sus seguidores luego de mostrar un nuevo estilo en su cuenta de Instagram. La salsera lució un peinado como el de la princesa Jasmín de Disney y recibió cientos de elogios por parte de sus fanáticos.

“Peruana estilo Jasmín... Disney princess mode: ON. Gracias todo mi equipo por siempre hacer de cada sesión, La mejor de todas”, se lee en la descripción de la foto donde muestra su nuevo cambio.

Cabe resaltar que Daniela Darcourt está pasando por un buen momento en su carrera, ya que hace un poco más de un mes, lanzó la canción “Si tú te atreves” junto con el puertorriqueño Tito Nieves, quien no paró de halagar su talento.

Ambos artistas celebraron que la canción llegó al primer millón de vistas en YouTube a solo una semana de haberse lanzado a la plataforma. Por ese motivo, los salseros dedicaron tiernos mensajes en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo de sus fanáticos.

FIN DE SU RELACIÓN

Los rumores de la separación entre Daniela Darcourt y Andrés Izquierdo siguen dando de qué hablar. Después de que la salsera asegurara en sus redes sociales que jamás retomaría su relación con el bailarín, él decidió salir al frente a hablar sobre su romance con la intérprete de “Adiós amor”.

Para el programa En Exclusiva, la conductora Laura Borlini le preguntó a Izquierdo qué pasaba con Darcourt, puesto que la cantante escribió en Instagram: “Lo que se fue al tacho no sirve, yo no voy a volver con él, es mejor estar soltera”.

Por su parte, el bailarín comentó que no había leído las últimas publicaciones de la artista “No he visto esas historias, no sabría qué decirte. Acerca de mi relación con Daniela, no te podría decir nada al respecto, estamos bien”. Luego agregó: “Hemos decidido no hablar de la relación, pero fácil fue de broma, de chiste”.