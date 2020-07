"América Hoy" no supera el rating debido a la baja audiencia. | Fuente: Instagram

El último martes, el programa conducido por Renzo Schuller y Ethel Pozo, “América Hoy”, llegó a su punto de rating más bajo que el promedio general. De acuerdo con el reporte de Ibope Time, el espacio de espectáculos llegó apenas a 4.5 puntos.

Si bien la pandemia del nuevo coronavirus ha generado que muchos se queden en casa, ha afectado a muchos de los que trabajan en televisión ya que la audiencia no ha sido la esperada.

A pesar de que ni Renzo ni Ethel han dado declaraciones al respecto, Lady Guillén, quien conduce “Tengo algo que decirte”, se animó a hablar sobre por qué su espacio también ha bajado considerablemente en el rating.

“Hasta el momento la audiencia ha tenido un giro distinto. Ahora la gente está viendo ‘Aprendo en casa’ (programa para los alumnos que siguen las clases desde su hogar), las mamás están más con sus hijos viendo la televisión. Un poco el porcentaje de formatos y programas que veían antes las madres y en general han sido afectados en todos los canales”, señaló al diario Ojo.

“América Hoy” no se ha recuperado en estas semanas de los bajos puntos de rating incluso con la presencia de Gisela Valcárcel, quien estuvo en el programa apoyándolos todo el tiempo. Las cifras no acompañan a todos los programas pese a que hacen lo posible por ayudar a quienes son vulnerables a la COVID-19.

Cabe resaltar, que “Sanamente”, espacio dedicado a los cuidados de la salud y consejos para evitar la propagación del nuevo coronavirus, conducido por el doctor especialista en salud pública Elmer Huerta, superó a Renzo Schuller y Ethel Pozo con 5.4 puntos.

SALIDA DE NATALIA SALAS

La exconductora del programa, Natalia Salas, reveló que dejó "América Hoy" porque ya no le podían pagar.

"No se podía tener a todo el equipo completo. Entonces nos dijeron que no nos podían seguir pagando. Es una situación incierta, pero yo ya no creo que vuelva, porque el programa tiene otro corte y mi personalidad no encaja por ahora", contó.