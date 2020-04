"Aprendo en casa" supera a "Mujeres al mando" y "América hoy" en rating. | Fuente: Instagram

El programa de educación a distancia para las escuelas públicas del Perú, “Aprendo en casa”, tuvo gran aceptación por todos los niños y jóvenes quienes se conectaron a la transmisión por medio del canal del Estado, TV Perú.

De acuerdo con los datos brindados por el IRTP, tuvo su primera emisión a las 10 de la mañana para inicial, y logró 13.7 puntos (386,300 hogares) y para primaria, a las 10:30 a.m., llegó a los 15.5 puntos (435,100 hogares); siendo los líderes de la programación en esos horarios.

“Aprendo en casa” tuvo más aceptación del público y dejó atrás a los programas de espectáculos que normalmente son los más vistos. “Mujeres al mando” (7.5 puntos), de Latina; “Combinado” (2.4), de Panamericana TV; y “América Hoy” (7.1), espacio de América TV.

Con respecto a secundaria, la primera sesión se llevó a cabo a las 2 de la tarde y tuvo 5.9 de rating (167,000 hogares). De acuerdo con el Ministerio de Educación (MINEDU), “fueron 988,400 hogares alcanzados, equivalentes a 4.3 millones de personas”. Además indicaron que alrededor de 794,000 niños y adolescentes en edad escolar (de 3 a 17 de años) sintonizaron estos programas.

El sitio web aprendoencasa.com tuvo buena acogida en Internet ya que logró obtener 1.8 millones de usuarios y más de 3 millones de visitas. Por medio de Radio Nacional, “Aprendo en casa” llega a más de 400 radios de alcance nacional, regional y local.

SOBRE “APRENDO EN CASA”

El objetivo de la plataforma es continuar con las clases a nivel nacional debido a la emergencia sanitaria que vive el país a causa de la propagación de coronavirus.

Para aquellas familias que no cuenten con acceso a Internet, las clases serán transmitidas por los canales del Estado TV Perú y Canal IPe. Asimismo, de manera radial, serán difundidas las clases mediante la señal radial de Radio Nacional y RPP Noticias desde la frecuecia AM (730 AM).