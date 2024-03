"Habla muchas cosas que no son verdad": Ana Paula Consorte prefiere no conocer a Brunella Horna

Ana Paula Consorte, actual pareja del futbolista Paolo Guerrero, manifestó publicamente su falta de interés en entablar cualquier tipo de relación con Brunella Horna, esposa del presidente del Club César Vallejo, Richard Acuña, quien hace poco presentó al 'Depredador' como nuevo integrante del equipo trujillano.

La brasileña fue interrogada sobre si había tenido la oportunidad de conocer a la presentadora de América Hoy, pero su respuesta fue directa: "No, con esa chica no", dijo a un reportero del programa Amor y Fuego.

Al ser consultada si estaría interesada en conocerla, Consorte volvió a ser tajante: "No [...] habla muchas cosas que no son verdad".

Hace unos días, Ana Paula rompió su silencio al asistir al último encuentro entre Perú y Nicaragua para respaldar a su pareja, Paolo Guerrero, junto a Doña Peta. Durante la ocasión, aprovechó para aclarar que se encuentra estable en Trujillo, lugar al que se mudó desde que el futbolista firmó para César Vallejo.

La modelo fue abordada por las cámaras de Teledeportes, horas antes de la concentración previa al partido en el estadio Alejandro Villanueva. Contó que, pese a las especulaciones, no tenía problemas con vivir en Trujillo, a pesar de que Guerrero había denunciado ser víctima de amenazas de extorsión.

"Las personas hablan mucho; pero no saben de las cosas. No tengo ningún problema fuera de la situación de Doña Peta por las amenazas. Estoy contenta allá [en Trujillo], las personas son muy amables”, expresó.

¿Rivalidad entre Ana Paula Consorte y Brunella Horna?

Diversos medios locales han especulado sobre el origen de esta aparente rivalidad. Rodrigo González, conductor del programa Amor y Fuego, alimentó esta narrativa al comentar sobre el posible conflicto entre Consorte y Horna, refiriéndose a ellas como "la primeras damas de la Vallejo".

"En su programa de espectáculos [América Hoy] Brunella sentirá que su presencia tiene que justificarse y -de alguna manera- ha ido deslizando información que Ana Paula no ha tomado a bien", comentó.

"Hay un rasgo de Ana Paula Consorte que está gustando, que es la no careta [...] Es como sincera, no le importa si va a quedar bien o mal, no le importa lo que piensen de ella", expresó el presentador sobre las respuestas de la brasileña.

¿Qué dijo Brunella Horna sobre Ana Paula Consorte?

Cabe recordar que Brunella Horna criticó a Paolo Guerrero antes de ser presentado oficialmente como jugador del Club César Vallejo. El seleccionado peruano había denunciado que su familia venía recibiendo amenazas de extorsionadores cuando se supo que jugaría en el club trujillano, pero mencionó que los dirigentes no estaban poniendo interés a su situación.

Estas afimaciones incomodaron a la esposa de Richard Acuña, quien salió a desmentir lo dicho por el futbolista y dijo que César Vallejo había gastado en una costosísima casa para que el jugador pueda quedarse en Trujillo con su familia.

"Cómo se va a referir al equipo que lo recibió de la mejor manera, que aceptó todo lo que él pedía. No es así, un poco de respeto, siempre lo trataron con mucho respeto. El equipo lo trató de la mejor manera, siempre hubo muy buena fe del equipo", indicó la conductora, quien decía que Paolo Guerrero debía cumplir el contrato o pagar una indemnización si no quería jugar.

Además, Brunella Horna ha negado tener una relación amical con Ana Paula Consorte. En la reciente edición de América Hoy, la rubia fue consultada sobre el desplante que recibió de la brasileña al reaccionar con un 'Me Gusta' a un comentario de una usuaria que le pedía que no sea amiga de ella.

“No entiendo por qué preguntan si es mi amiga, saben perfectamente que no somos amigas", expresó la presentadora. "La verdad, yo no conozco a ninguna esposa de los futbolistas, solo Ivana Yturbe y Pamela López".

