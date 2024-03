"No sé cuánto me quedará, pero estoy bien": Christian Thorsen vuelve a referirse sobre el cáncer que afronta

Christian Thorsen ofreció una entrevista, donde volvió a referirse sobre su estado de salud, luego de que se hiciera público hace unos meses que está luchando contra el cáncer de próstata.

El actor, conocido por su papel como Raúl de las Casas en Al fondo hay sitio, comentó que sigue sometiéndose al tratamiento médico para combatir la enfermedad, el cual complementa con un terapia a base de muérdago.

A pesar del difícil momento que enfrenta, asegura que mantiene un buen ánimo y encuentra alivio en la música. Dijo que suele cantar sobre la sanación mientras se somete a su tratamiento.

"Yo he escuchado una frase que me parece genial: 'Tú te enfermas, tú te curas', está en ti, en tu cabeza. Camino a terapia, iba escuchando en una radio y cantando que yo me iba a sanar. No sé cuánto me quedará, pero en todo caso estoy bien. Tengo una calidad de vida buena", sostuvo Christian Thorsen durante al podcast Schullerias.

Christian Thorsen atribuye su cáncer por "herencia familiar"

En mayo pasado, Christian Thorsen mencionó que su condición se atribuye a una 'herencia familiar', ya que su padre también padeció la misma enfermedad. Sin embargo, lejos de ceder al desaliento, el actor optó por enfrentar la situación con buen ánimo.

Aunque reconoce los desafíos que implica su condición, el cariño y el respaldo de su entorno han sido fundamentales durante este proceso.

"Esta bonito recibir el cariño de la gente es realmente hermoso, tengo acá todavía compañeros que trabajaron conmigo y recibir cariño de ellos es muy bonito", dijo en una entrevista con Arriba mi gente.

"Nunca me asusté ni dije: '¿Por qué a mí?'. Más bien dije: 'Esto es un regalo'. Hoy en día me doy cuenta porque lo dije, porque estoy acá sentado y se puede ayudar a mucha gente", agregó.

¿Cómo se enteró Christian Thorsen de su cáncer de próstata?

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Christian Thorsen contó cómo la enfermedad fue avanzando en su cuerpo al darse cuenta de que le dolía la cadera y que cada vez se hacía más intenso. "Yo no sabía qué hacer", dijo. Por ello, decidió visitar a un oncólogo.

"Empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida", contó. No obstante, los resultados no eran alentadores debido a que el cáncer de próstata había hecho metástasis en los pulmones, ganglios y huesos.

El último oncólogo que visitó le dijo que las quimioterapias no eran necesarias porque ya estaba en la última fase de la enfermedad. A pesar de este diagnóstico, Christian Thorsen se sometió a otro tratamiento para sobrellevarlo.

Se trata de la terapia de muérdago, un tratamiento para fortalecer el sistema inmunológico y tener una mejor calidad de vida: "Parece que está dando muy buenos resultados, en la última tomografía había rezagos de cáncer, pero no había indicación que había cáncer en los huesos", comentó.

¿Qué dice la ciencia sobre la terapia del muérdago?

A próposito de la terapia alternativa que Christian Thorsen lleva para trata el cáncer, el doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP, explicó que el muérdago es una planta catalogada como parásita, dado que no puede vivir si no está "pegada a un árbol". "El muérdago pone sus raíces y atraviesa la corteza de un árbol, se nutre de él. Es decir, es parásito", indica el especialista.

El conductor de Espacio Vital menciona que hace más de 100 años, el filósofo Rudolf Steiner, fundador de la corriente antroposófica, vio que el comportamiento de esta planta era parecido al del cáncer y propuso el extracto de muérdago como parte de la terapia contra dicha enfermedad.

Huerta indica que ya se han hecho decenas de estudios al respecto; sin embargo, no son concluyentes, ni a favor ni en contra del uso del muérdago para el tratamiento contra el cáncer.

"El último (estudio) se ha publicado en febrero de este año por investigadores de la Universidad Jhons Hopkins en Baltimore y han visto que en pacientes terminales, muy enfermos, en algo los ha mejorado, no los ha curado, pero los doctores dicen que esto puede que tenga algún tipo de beneficio, pero dicen 'hay que estudiarlo más'. En resumen, el muérdago es un tratamiento complementario la mayor parte de las veces [...] y la ciencia todavía no ha dicho nada", señaló.

