Anahí de Cárdenas y Elías Maya cuentan los días para celebrar su matrimonio. | Fuente: Instagram

En diciembre del año pasado, Anahí de Cárdenas se comprometió con Elías Maya. El joven abogado le dijo a la actriz que sea su esposa durante un romántico viaje que realizaron a las cálidas playas de Punta Sal, en Tumbes. Ahora, la intérprete cuenta los días para pasar a la fila de las casadas, luego de superar el cáncer de mama que le detectaron a fines de 2019.

"No falta nada [para la boda]. Estoy muy contenta, estoy muy ilusionada, ahora faltan los detalles finales, mi vestido y hacer unas compras para la fiesta. Me estoy preparando para irme de luna de miel para relajarme y nadie me fastidie", dijo la también cantante a RPP Noticias.

Añadió que la ceremonia será íntima y solo asistirá la familia y amigos muy cercanos. Resaltó que cada detalle será hecho con amor, sobre todo en tiempos donde varias figuras públicas se casan y al poco tiempo se separan. Aunque ya pasó por un divorcio, ella confía que esta segunda oportunidad "será la vencida".

"El amor dura hasta donde dura, yo soy divorciada, entonces es mi segundo matrimonio, y creo que la segunda es la vencida. Después de esto ya no me caso más", expresó entre risas.

Obra musical

Además de estar enfocada en su carrera musical, Anahí de Cárdenas continúa en paralelo con sus proyectos de cine y teatro. Hace poco, la actriz terminó de grabar sus escenas de la cuarta entrega de 'Asu Mare', y ahora fue convocada para participar en el musical 'Las chicas del 4to C', una puesta en escena que regresa con su tercera temporada al Teatro Pirandello.

La obra teatral a cargo de Los Productores fue escrita por César de María bajo la dirección de Diego Gargurevich. Además de Anahí de Cárdenas, el elenco está conformado por Natalia Salas, Gina Yangali, Stephany Orúe y Luciana Arispe.

La historia se enfoca en un grupo de amigas que crecen en un colegio particular de mujeres a fines de los noventa. Son chicas de 15 y 16 años que crecen aprendiendo una de la otra, altamente influenciadas por la música de esa época, un vehículo que ellas utilizan para expresar lo que no podían decir con palabras.

"El éxito de la obra se debe a la mezcla entre la dramaturgia, las actrices y particularmente la música. Creo que todos somos muy nostálgicos como sociedad, nos gusta siempre rememorar el pasado y los noventa siempre fue una época muy particular para nosotras", explicó la actriz.

'Las chicas del 4to C' irá del 29 de septiembre al 13 de noviembre, las funciones serán de jueves a sábado a las 8:30 p.m. y domingos a las 7:00 p.m. en el Teatro Pirandello. Las entradas están disponibles a través de la plataforma de Joinnus.

