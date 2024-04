Anahí de Cárdenas: "El cáncer me dio ese empujón que necesitaba para ser feliz"

Anahí de Cárdenas presenta la adaptación teatral de su libro 'Fuck cáncer'. | Fuente: RPP

Anahí de Cárdenas visitó los estudios de RPP para hablar sobre Fuck cáncer, una obra teatral inspirada en el libro que publicó en 2021, donde relata su lucha y superación de la enfermedad. Durante su participación en el programa Encendidos, la actriz recordó que su diagnótstico hizo cambiar diversos aspectos en su vida.

"Yo creo que el momento más feliz de mi vida ha sido cuando estuve con cáncer. Lo recuerdo con mucho amor y cariño, porque fue el acontecimiento que me llevó a descubrir quién era y a dónde estaba yendo. [El cáncer] me dio ese empujón que necesitaba para ser feliz", comentó.

La obra narra el viaje de Anahí de Cárdenas desde el momento en el que fue diagnosticada de cáncer de mama. La incertidumbre, el miedo a la muerte, el cuestionamiento sobre su pasado y su futuro.

"No ha sido fácil trasladar mi experiencia con el cácer al treatro, pero he tenido como gran aliado a Josué Médez, el director de la obra. Él me ha guiado de una manera muy sencilla y sensible durante el desarrollo para hacer realidad esta puesta en escena", precisó.



A lo largo de los 90 minutos que dura la obra, el público podrá conocer el mundo interior de Anahí; sus inseguridades, sus sueños y algunos pasajes de su historia de vida.

"Muchas personas nos olvidamos -me incluyo- de que tenemos poder de decisión. Nosotros decidimos cómo sentirnos o cómo manejamos nuestra cabeza. A veces pensamos que nuestra cabeza o corazón tienen mente propia; y no, nosotros tenemos el control", reflexionó.



El elenco de Fuck cáncer

Fuck cáncer es una comedia reflexiva que no aborda el cáncer como una sentencia, sino como una oportunidad para embarcarse en un viaje de redescubrimiento. En palabras de Anahí de Cárdenas, la obra invita al público a mirar más allá de la enfermedad, ofreciendo un mensaje de fuerza y de resiliencia.

"Me siento muy orgullosa de hacer esta obra. Creo que muchas personas se podrán ver identificadas y motivadas a seguir adelante en sus procesos, sean cuales fueran. Es una historia de garra y de superación y no puedo estar más agradecida con Josué por haberme llamado para coescribirla. Todos tenemos un cáncer en nuestras vidas y todos podemos verlo como un aliado", comentó la actriz.

El elenco se completa con reconocidos actores como Andrés Salas, Víctor Prada, Merly Morello, Verony Centeno y Mariana Vílchez quienes representan a Anahí en las distintas etapas de su vida.

Fuck cáncer ya se estrenó bajo el respaldo de Teatro La Plaza con funciones de martes a sábado a las 8:00 de la noche y los domingos a las 7:00 de la noche. Las entradas están disponibles en www.laplaza.com.pe, www.joinnus.com y también en la boletería del teatro.



Farándula Anahí de Cárdenas

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis