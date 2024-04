Laszlo Kovacs descarta convertirse en padre: "Después de mi trabajo lo único que quiero es dormir"

Después de que el avance de la nueva temporada de Al fondo hay sitio dejara entrever que 'Tito' será padre, el actor Laszlo Kovacs habló sobre la paternidad y descartó tener hijos con su esposa Mili Asalde.

"Yo tengo 45 años, mi esposa tiene 42, o sea yo creo que ese tren ya partió hace tiempo. Nosotros conversamos y decimos: ya no tenemos la energía para eso. O sea, sabemos de lo demandantes que es ser padres y nada, la vida no nos dio esa historia, digamos por algo será. Nosotros igual estamos felices juntos, queremos envejecer juntos, como pareja", dijo a América Tv.

Por otro lado, Laszlo Kovacs consideró la opción de adoptar, ya que sus padres le dieron la idea, pero por lo demandante que es su trabajo, prefiere dedicar su tiempo libre a descansar

"Si en algún momento nos pica tanto ser padres sabiendo lo increíblemente demandante, podríamos adoptar que me parece una figura preciosa que siento que ayuda mucho, digamos a la humanidad en sí, ¿no? Es algo muy altruista, muy noble por hacer; pero si, siendo concretos, reales, yo después de mi trabajo lo único que quiero es dormir", agregó.

A pesar de que no quiere ser padre a sus 45 años, Laszlo Kovacs se siente feliz de experimentar esa faceta con su personaje en Al fondo hay sitio: "Ya me siento un poco cansado, hay algunas cosas que realmente me cuestan, no es como hace 20 años, lo mismo a mi esposa; cuando uno ya está en la base cuatro es para considerar. Yo realmente estoy muy tranquilo así y me encanta poder experimentarlo a través de la ficción", manifestó.



Laszlo Kovacs contrajo matrimonio civil con Mili Asalde el 23 de julio de 2022 en una ceremonia íntima que se llevó a cabo en la Municipalidad de Miraflores.Fuente: IG: @laszloloszla

¿Cómo se conocieron Laszlo Kovacs y Mili Asalde?

Laszlo Kovacs reveló algunos detalles de su relación sentimental con su flamante esposa Mili Asalde. Según el intérprete, él y su novia se conocieron hace "diez o doce años atrás". "Fue en el primer año de las giras de Al fondo hay sitio, en la primera temporada, o sea 2008", recordó durante una entrevista con el programa En boca de todos.

"Nosotros visitamos muchas ciudades del Perú y visité la ciudad de mi prometida, Chiclayo, y [la conocí] en una discoteca", dijo Laszlo Kovacs. Mili Asalde acotó que en aquel entonces el actor "no inspiraba ninguna confianza".

"Entonces dije, bueno, ya me voy, cuídense, síguela pasando divino y no sé qué, y el muchacho me agarró la mano. En ese momento yo dije: 'De repente madure más adelante'", señaló la novia de quien encarna al compañero de Pepe Gonzáles. Cuatro años después de aquel primer encuentro, Laszlo Kovacs y Mili Asalde volvieron a verse. "Lo peor es que todavía no estaba madurito", sostuvo la esposa del actor. Un aspecto que él mismo reconoció.

"Le he dicho: 'Oye, pero aprovecha, estoy dispuesto'. Y ella siempre ha dicho: 'No, ahí nomás'. Y eso ha terminado por realmente enamorarme", apuntó el intérprete.

