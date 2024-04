Carlos Galdós se suma a RPP para conducir 'Encendidos': "Nuestro ejercicio es hacer mejores a las personas"

Carlos Galdós se suma a RPP para la conducción del programa 'Encendidos' | Fuente: RPP

Desde el próximo lunes 15 de abril, Carlos Galdós se sumará al equipo de RPP como parte de la conducción del programa Encendidos, junto a Sara Abu Sabbah, Noemí Mamani y Jorge Rodríguez. El espacio, que se emite por radio (89.7 FM / 730 AM), televisión (Canal 10 de Movistar) y Audioplayer, ofrecerá una cobertura de noticias de actualidad, salud, deportes y entretenimiento de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

En una entrevista para Ampliación de Noticias, el conductor compartió sus expectativas sobre este nuevo reto en su trayectoria y su rol de comunicador.

"Lo que voy a hacer es continuar el ejercicio de RPP, el ejercicio de la radio y de ustedes, los periodistas, que es comunicar. Nosotros hacemos mejor la vida de la gente, yo honestamente considero eso. Comunicar, contar, conectar, difundir e informar hace mejores a las personas. A mí me parece que ese es el objetivo, ese siempre ha sido mi objetivo, incluso desde el entretenimiento o la opinión", expresó.

El insumo principal en el trabajo de Carlos Galdós

Sobre los desafíos que enfrenta para abordar temas de la coyuntura política y social, Carlos Galdós resaltó la importancia de su labor como comunicador para impactar de manera positiva en la audiencia.

"Creo que ahí entra a tallar qué es lo que ocurre, pero también qué es lo que yo puedo hacer. Porque esto no va a cambiar de primera mano. Yo puedo impactar de manera diferente en mi comunicación. Nuestro ejercicio es hacer mejores a las personas. No trabajamos con la fantasía, yo te cuento lo que es, pero no te voy a poner dos gotitas de desesperanza si no perdimos todos", explicó.

En cuanto a sus métodos para mantenerse "fresco y de buen ánimo" cada mañana, Galdós habló de la búsqueda de su mundo interior como principal fuente de insumo para su trabajo. Además, destacó la importancia de la meditación diaria.

"Lo que yo pueda mostrar con cierto desparpajo, no necesariamente va a conversar con lo que cultivo. Necesito estar documentado, leer, pero lo más profundo, en mi caso, pasa por conocer mi mundo interior o meditar todas las mañanas, al menos 40 minutos", reveló.

"Sí, es importante para la retroalimentación escuchar a la gente, no perder el contacto. En el programa Escena, el conductor central es el público, el oyente, el que nos va a marcar la cancha", finalizó.

Perú Carlos Galdós

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis