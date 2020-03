Anahí de Cárdenas habló sobre su tratamiento contra el cáncer: "Estoy a la mitad, faltan cuatro más"

La actriz Anahí de Cárdenas reveló que se encuentra a la mitad de su tratamiento. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas se encuentra a la mitad de sus tratamientos para controlar el cáncer. De esta forma, habló sobre el complicado proceso en el que se encuentra, tras haber realizado la mitad de sus sesiones de quimioterapia. Como en anteriores ocasiones, la actriz peruana ha sido sincera sobre sus malestares como paciente de cáncer.

A través de un video en Instagram, la conocida artista de 36 años compartió algunas actualizaciones sobre su estado de salud. Además, refirió que esta última semana ha sido bastante intensa debido al trabajo en su nueva obra, y las emociones fuertes que ha experimentado los últimos días.

“Ha sido una semana intensa de trabajo y emociones fuertes, de retos físicos también. Estoy con mucha gastritis (…) Me preguntaba ¿por qué? Bueno, es porque estoy en proceso de quimioterapia”, dijo Anahí de Cárdenas. “Fuera de este proceso, creo que las emociones tienen mucho que ver. Como hablaba de la obra en la que estoy trabajando, creo que ha calado más en mí de lo que pensé. Es fuerte y complicado”.

La actriz de “No me digas solterona” reveló que solo le faltan cuatro sesiones más para culminar su tratamiento para controlar la enfermedad. “Ya pasa, ya estoy a la mitad, faltan cuatro más y el doctor me ha dicho que estas cuatro ayudaré haciendo deporte, ya inicié rehabilitación para mi brazo”, contó a sus seguidores en redes sociales.

Durante la etapa de tratamiento, Anahí de Cárdenas aseguró que no logra adaptarse a la sensación de dolor, ya que su cuerpo no rinde como usualmente lo hacía antes de tener cáncer.

“El dolor es algo a lo que nunca me voy a acostumbrar. Es difícil porque uno quiere estar al 100 por ciento y es bien frustrante cuando tu cuerpo solo te da 20. Eso es lo más duro de todo, tener las ganas, la disposición y te levantas, pero no te puedes mover del baño”, se sinceró.

Por otro lado, comentó que nuevamente sería internada en la clínica para su sesión de quimioterapia programada para este viernes. La famosa actriz se muestra positiva frente a todo el camino que ha recorrido en estos últimos meses.

“El viernes me internan en la clínica nuevamente para mi siguiente quimioterapia, así que me estaré comunicando desde la clínica. Todo va a estar bien”, concluyó.