Anahí de Cárdenas aseguró que su mejor terapia es su trabajo. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas enfrenta una ardua batalla contra el cáncer de mama desde noviembre pasado y, durante la presentación del tráiler de “No me digas solterona 2”, aseguró que su mejor terapia es trabajar.

“Grabar ‘No me digas solterona 2’ ha sido muy divertido y nos hemos reído mucho. Este año estoy con full teatro, que es lo que más me gusta hacer. Mi trabajo es mi mejor terapia y quiero seguir trabajando”, manifestó Anahí a diario Trome.

La actriz, que ha sido nominada a los premios Apreci, señaló que el mensaje que quiere dar a la gente es que no se den por vencidos y, además, manifestó que su familia juega un rol importante en este proceso.





“No se rindan y por favor hay que tener en cuenta la prevención. Me estoy aferrando con uñas y dientes a todo. Doy gracias por tener una familia extraordinaria que me ayuda muchísimo. Tengo mucho por dar aún”, acotó.

Asimismo, agradeció a quienes la siguen en redes sociales y comentó lo que significó que Alejandro Sanz le envíe un motivador mensaje vía Instagram.

“Me di con la sorpresa que llegamos al millón de seguidores y no puedo con la felicidad. Siento que mi experiencia está ayudando a otras personas a reflexionar sobre sus vidas y vivir de la mejor manera posible”, expresó De Cárdenas.

“No sé cómo se enteró (Alejandro Sanz) y llegó a mi Instagram, pero le doy las gracias. Ha sido un gran empuje y me emocionó muchísimo”, añadió la actriz de 36 años.

De otro lado, comentó que su novio, que por el momento prefiere que permanezca anónimo, la brinda todo su apoyo en su lucha contra el cáncer. “Imagínate que el 14 de febrero (‘Día de San Valentín’) me toca quimioterapia y él tiene su maestría, así que haré un en vivo para que esté atento”, contó Anahí de Cárdenas.