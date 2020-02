Anahí de Cárdenas agradece a sus seguidores por seguirla en todo su proceso de lucha contra el cáncer de mama. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas compartió su felicidad en su cuenta de Instagram tras llegar al millón de seguidores. La artista fue diagnosticada de cáncer de mama el año pasado y desde que lo supo compartió su proceso en esta red social.

Cada vez que pasa por algún tratamiento, trata de compartirlo con sus seguidores y los alienta a hacerse sus chequeos ya que esta enfermedad es silenciosa y solo con prevención pueden llegar a detectarlo a tiempo.

Muchas personas comenzaron a seguir a Anahí de Cárdenas por su fortaleza para sobrellevar el cáncer de mama y la actriz no dudó en agradecer a todos con un emotivo mensaje: “-1 millon- WOW! ¿Por dónde empezar? Creo que lo que más me gusta que hayamos (y lo digo en plural, porque somos todos) llegado al millón de almas en esta humilde plataforma administrada únicamente por mí, es que hemos llegado, no porque soy una actriz super famosa, ni porque salgo en la tele, ni por ningún otro motivo que es el querer, entre todos, ayudarnos a ser mejores personas”.

Además, aseguró que todo se lo debe a que habló sobre su enfermedad: “Este cambio y este crecimiento empezó cuando yo decidí hablar acerca del #cáncer. Es increíble como poco a poco nos fuimos encontrando y retro alimentando para tratar todos los días de darnos fuerzas y motivarnos, ustedes a mí, y yo a ustedes”.

Anahí de Cárdenas agradeció a sus seguidores por el apoyo: “Gracias, esto significa el mundo para mí! Seguiré intentando compartir mi proceso y las cosas que voy aprendiendo de éste.

Si en algún momento quisieran que hable de algo en particular por favor díganmelo. Así hacemos esto más dinámico también para ustedes! Esta plataforma es por y para ustedes! Los quiero infinito!”.

En entrevista con RPP Noticias, la actriz contó cómo fue el proceso de grabación de “No me digas solterona 2”:

“Me operaron y a los siete días entré a grabar, recién operada. Me cuidaron muchísimo y me ayudaron un montón”, señaló la intérprete de “Aj! Zombies”. “Me dieron todas las facilidades del caso, todas las citas médicas, todos los controles”, añadió.