Anahí de Cárdenas enfrenta una batalla contra el cáncer | Fuente: Instagram

Durante la avant premiere de la película peruana “Locos de amor 3”, la actriz Anahí de Cárdenas llevó puesto un vestido, un saco y un turbante, el cual ha añadido en varias ocasiones a sus outfit debido a la pérdida de cabello por las quimioterapias de su tratamiento del cáncer de mama que enfrenta.

Tras ello, el miércoles 19 de febrero, en el bloque de “Va o no va”, del programa de Latina “Mujeres al mando”, convocó a tres estilistas para criticar los outfits de los artistas que asistieron a dicho evento, entre ellos Anahí de Cárdenas.

Una de las invitadas, Giulia Sammarco dijo que “no va”: “El color del saco me choca. Me gusta mucho el turbante, me parece súper original y a ella le queda porque tiene facciones finas y muy lindas, pero el saco no porque es el que te da tu esposo cuando tienes frío y te olvidaste el chal”.





Otra de las invitadas, señaló: “Cada una puede debe tener un estilo propio y debe regirse en base a lo que a uno le gusta y lo que le queda bien, pero debes ir acorde a ciertos códigos de vestimenta para un evento”.

Mientras que la tercera, Danitza García expresó: “A mí me encantaron los labios rojos, me encantó el turbante, está muy de moda, va con ella, no patinó, para mí sí va”.





Ante los comentarios, Anahí de Cárdenas reaccionó en sus redes sociales y manifestó su indignación por las críticas a su turbante, que usa como una manera delicada de tapar los resultados de su enfermedad.

“En serio? A ver... no me queda de otra jajaja. Qué suerte que el turbante esté de moda", indicó De Cárdenas y agregó finalmente que empezará “a hacer vendas, yesos y muletas fashion, vías de colores y catéteres port glow in the dark”.

Ante ello, las conductoras de “Mujeres al mando”, Karen Schwarz y Cathy Sáenz, fueron criticadas por sus comentarios. Esta última incluso cerró su cuenta de Instagram para evitar los cuestionamientos, pues la exproductora fue quien, en reiteradas ocasiones del bloque, consultó si el outfit que utilizó la actriz era el indicado para la gala. “El look de Anahí, que usa este pañuelo con el saco encima y un vestido ¿va o no va?”, preguntó.

Al día siguiente, las presentadoras del espacio matinal ofrecieron disculpas.

“Lo que quisimos hacer aquí en ‘Mujeres al mando’ fue (dejar en claro que), no porque alguien esté pasando por un momento grave como es el cáncer, no la consideremos, al contrario, lo que estamos haciendo es mostrar que ella sigue adelante, que no se tumba en su cama, que es una luchadora (...) A Anahí de Cárdenas, quiero pedirle disculpas si algo le afectó por parte de nosotras o por haber sido nombrada”, expresó Schwarz Espinoza.

Seguidamente, Cathy Sáenz hizo lo propio e incluso refirió que su madre también padeció cáncer. “Es de conocimiento para la gente que está a mi alrededor y también alguna vez lo he dicho en pantalla, que mi mamá también sufrió de cáncer de mama. (...) El tema de Anahí (de Cárdenas) a mí me toca directamente porque yo no sería capaz de hablar mal u ofender a una persona que está pasando por lo mismo que mi madre”, sostuvo.

“Anahí, desde acá te envío un fuerte abrazo y espero de que esto no lo tomes como la gente quiere. Creo que me conoces, no somos amigas pero compartimos el mismo círculo de amistad, y desde aquí un abrazo gigante para ti y toda la fuerza del mundo”, culminó Sáenz.

De igual manera, este viernes, las estilistas expresaron sus disculpas hacia la actriz. “He sido muy torpe y estoy muy avergonzada por lo que dije ese día por ignorancia y por no haber hecho mi tarea”, dijo la experta en moda Giulianna Sanmarco. “No sabía que estaba pasando por esta momento tan difícil. Ella es una flor de hierro, pero ahora está un poco frágil y no hay derecho que yo haya hecho comentarios que no son. Estos espacios son para construir, dar un plus, no son para hacer sentir mal a las personas. No ha sido con mala intención y por mi lado esa no soy yo”, recalcó.

En tanto, la estilista Danitza García publicó un video en Instagram donde le ofreció sus más sinceras disculpas. “No es mi intención hablar mal de nadie. Hoy día hubo un comentario que fue malinterpretado o mal entendido. Por mi parte, hablé de la belleza externa e interna de Anahí de Cárdenas a quien yo admiro y respeto mucho, como persona, como mujer, como profesional y como cantante”, dijo.

“Si te sentiste ofendida o te sentiste mal, yo Danitza García humildemente te pido millones de disculpas para ti y todos tus seguidores. Yo soy una mujer travesti, vengo de una gran mujer, trabajo y vivo de las mujeres y aspiro cada día a ser como ustedes. Te pido, Anahí de Cárdenas, un millón de disculpas humildemente”, finalizó la estilista.

Finalmente, Anahí de Cárdenas respondió a García en la red social con una ingeniosa frase: “Tranqui danitza! Lo tome deportivamente! Te mando un beso linda! Ya nos vemos para que me peines, sh verdad, soy calva! perdón, chiste negro! besos!”.