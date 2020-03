André Silva recuerda a su madre a un mes de su sensible fallecimiento. | Fuente: Instagram

El actor André Silva, quien ha participado en las telenovelas "Sres. Papis" y "Mi amor, el wachimán", escribió un sentido mensaje recordando a su madre quien falleció hace un mes. Muchos de sus compañeros de cine y teatro le enviaron su apoyo en estos momentos.

El intérprete, que hizo de José en la película “No me digas solterona”, publicó desde Twitter: “Hace un mes que mi madre partió. Se fue. No llegó a pasar por esto. No imagino lo que hubiera sido tenerla en estos tiempos. Pero hoy más que nunca la extraño. Llevo su sonrisa clavada en mi mente y sus palabras guardadas en mi corazón. Te amo madre. Donde estés, protégenos”.

Personalidades como Tatiana Astengo, Gisela Ponce de León y otros artistas le mandaron mensajes de fuerza y comentaron que su madre ahora lo cuida desde el cielo.

El actor Sebastián Monteghirfo escribió lo siguiente en la foto que André Silva publicó junto a su mamá, en su cuenta de Instagram:

“Hermosa mujer. Llena de amor y sabiduría. ¡Tienes a uno de los ángeles más puros que los cuidará siempre! Te quiero hermano lindo”.

Hace un mes que mi madre partió. Se fue. No llegó a pasar por esto. No imagino lo que hubiera sido tenerla en estos tiempos. Pero hoy más que nunca la extraño. Llevo su sonrisa clavada en mi mente y sus palabras guardadas en mi corazón. Te amo madre. Donde estés, protégenos. — André Silva Oficial (@Andresilvachuy) March 29, 2020

PROYECTOS

Recientemente, André Silva protagonizó la obra de teatro "Roberto Zucco", donde dio vida un asesino con una conducta violenta. "No es la primera vez que hago teatro de esta naturaleza, donde se combinan herramientas básicas como la danza y el circo. Es bastante agotador, pero lo estoy disfrutando al máximo", comentó.

Asimismo, terminó el rodaje de la película "No me digas solterona 2", secuela donde volverá a interpretar a José. Su estreno estaba programado para abril, pero debido a las nuevas medidas de cuarentena, puede que esto cambie.

También formará parte del elenco de “Av. Larco, el musical” que tenía planeada su temporada del 13 de mayo al 7 de junio en el Centro de Convenciones María Angola.