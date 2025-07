“Somos una sociedad profundamente violenta”: Patricia del Río presenta Jauría en la FIL Lima 2025, una novela sobre las heridas abiertas del Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La imagen de una anciana rodeada de perros callejeros inicia un viaje por la memoria y el dolor colectivo. Esa mujer -con una voz que mezcla ternura, sabiduría y resignación- reconstruye la historia de un pueblo devastado por la violencia en el Perú. Así comienza Jauría, la primera novela de Patricia del Río, periodista y escritora, quien ha decidido dar un salto desde la literatura infantil hacia una ficción que mezcla memoria, periodismo y duelo.

“Creo que la historia me escogió”, dice en conversación con RPP. “Me inspiré en una cerámica de Rosalía Tineo. Era una pieza de una anciana rodeada de perros. Me dijo que en Ayacucho, en la época del terrorismo, la gente huía de la violencia, y que sus perros se quedaban al lado de los únicos seres humanos que no se iban: las mujeres ancianas, que ya no encontraban ningún sentido en irse”.

“Una guerra entre hermanos”

Aunque han pasado más de dos décadas desde el fin del conflicto armado interno, Jauría remueve heridas abiertas. Para Del Río, el dolor de ese periodo sigue sin resolverse como sociedad. “Lo que ocurrió en la época de la violencia terrorista fue muy fuerte. Nos mostró nuestro peor lado como sociedad. No fue una guerra contra un enemigo extranjero, fue una guerra entre hermanos”.

¿Por qué no se habla lo suficiente sobre lo ocurrido? “Nos da vergüenza saber que fuimos capaces de tanto odio entre nosotros. Y creo que hay una suerte de necesidad de pasar la página a la mala”, reflexiona. “El Perú es como el hijo de una familia violenta que no ha pasado por un psicólogo. Tienes que mirar lo que pasó para entender, para que no vuelva a ocurrir. De lo contrario, esa violencia se queda contenida… creo que esa es la razón por la que somos una sociedad profundamente violenta”.

Y añade: “El libro me dejó el alma un poco encogida, porque me gustaría que estas historias representaran historias resueltas, en las que los hijos de quienes sufrieron la violencia o los nietos hayan podido salir adelante, o que los soldados que regresaron mutilados hubieran tenido el apoyo del Estado, o que los que pelearon esa guerra hubieran tenido el apoyo psicológico que nunca se les dio”.

De los cuentos a la oscuridad

Antes de Jauría, Patricia del Río publicó dos libros infantiles: Desde la Luna y Pecas y Manchas. Pero su necesidad de contar otras historias venía de más atrás. “Cuando dejé de hacer periodismo diario, decidí recobrar un pendiente en mi vida que siempre había sido escribir… desempolvé las historias que le contaba a mi hijo”.

Esa transición, sin embargo, trajo consigo un proceso emocional intenso. “Desempolvar las historias que tenía de niños fue un trabajo muy grato, y escribir Jauría fue muy doloroso”. Y añade: “Cuando nos enfrentamos a un papel en blanco, lo que vayamos a poner, por más ficción que sea, tiene que ver con nosotros. Confrontarte con tus sentimientos, miedos, carencias, dolores, requiere mucha valentía y entereza. Hay días en que escribir sale muy rápido y hay otros en que te peleas con el papel toda la semana. Es un proceso que he disfrutado, pero que también ha sido costoso”.

¿Quiénes son los animales en esta historia?

El título del libro no es casual. Jauría remite tanto a los perros que acompañan a los personajes como a la violencia brutal de la que fueron testigos. “Al final del libro uno se pregunta, ¿quiénes son realmente los animales en esta historia?”, lanza Patricia. La novela retrata historias de familias destruidas, jóvenes víctimas de abuso sexual, soldados y ronderos que ejecutaron órdenes crueles, vecinos que se volvieron enemigos.

“Escuché durante mucho tiempo los testimonios de la Comisión de la Verdad. Ocurrieron cosas parecidas e incluso cosas peores. Hay horas de grabaciones de peruanos contando sus tragedias. Las escuché para tener material en el cual inspirarme. Esa fue la parte más dura. Tenía pesadillas”.

La escritora también se nutrió de relatos que le confiaron durante años como periodista. “A veces te dicen: yo formé parte de las Fuerzas Armadas, fui a las zonas de emergencia, me ocurrió esto, me ocurrió lo otro. O viene alguien y te cuenta: mi hermano desapareció”.

“La violencia venía de Sendero Luminoso, del Estado, de las familias, del hermano, del vecino, del rondero. Todo el Perú se enfermó de violencia... solo sobrevivía el que golpeaba más fuerte. Hay gente que te dice: ‘Esos son los costos de la guerra’... Qué fácil es decir eso cuando el costo no tiene el nombre de tu hijo”, reflexiona.

La memoria y la voz de una mujer andina

La novela se cuenta desde la voz de una mujer mayor del Ande. Para Patricia, esta elección no solo es estilística, sino profundamente simbólica. “Me crió una mujer del campo de Ayacucho que hablaba un castellano muy particular, muy bonito. Esa voz me acompañó toda mi vida”.

Gracias a su formación en lingüística, Patricia construyó un tono narrativo que suena verosímil y cargado de memoria. “Además, los testimonios de la Comisión de la Verdad, algunos eran en quechua y muchos en castellano andino. Ese tono le dio ligereza a un relato doloroso.”.

Sin embargo, Jauría duele, pero también tiene una veta de esperanza. “La figura de la anciana tiene esa carga, porque no deja que el olvido se lleve a su pueblo. Es la depositaria de la memoria. Es muy simbólico que quien guarda la memoria de lo ocurrido sea una mujer mayor, tan frágil y tan fuerte".

El periodismo desde otro ángulo

Aunque ya no está en medios a diario, Patricia no ha dejado el oficio. “Uno nunca deja de ser periodista. La gente te confía sus historias. No siempre tenemos oportunidad de acompañar una denuncia, pero las historias se quedan con nosotros. En ese sentido, este es un texto es periodístico… Y sí, sigo cumpliendo con mi labor desde otro lugar”.

Su visión sobre el periodismo hoy es crítica, pero no resignada. “Cuando me preguntan por qué ya no hago periodismo como antes, yo digo: porque no me gusta hacer periodismo en un momento en que la verdad ya no está de moda. O sea, la gente no quiere escuchar lo que ocurrió, sino que le confirmen su sesgo”.

Y concluye con una advertencia: “El periodismo tal cual lo conocíamos ya no existe. El gran reto del periodismo es defender la búsqueda de la verdad, pero adaptándose a las nuevas formas que el mundo nos está poniendo por delante. Si renunciamos a la verdad, dediquémonos a otra cosa”.

Lo que viene para Patricia del Río

La escritura se ha convertido en su nuevo oficio. “Pienso seguir desarrollándola tanto en literatura infantil como en literatura para adultos”, comenta. Sin embargo, confiesa que todavía convive con su primera novela, porque “uno tiene que despedirse de sus libros para tener cabeza para hacer otros nuevos”.

¿Y sobre su siguiente historia? “También toca temas de violencia. Es un tema, en sus múltiples formas, que me genera mucha curiosidad, muy atractivo en el sentido de que quiero buscar más... Creo que tengo una sensibilidad particular para ese tema”.

Y nos deja con una reflexión que atraviesa el libro y también al país: “Somos un país de gente que peleó una guerra y salió traumada. Algunos porque los atacaron, otros porque atacaron, porque esa era la orden que tenían, otros porque terminaron atrapados entre dos fuegos. Yo creo que todos los que vivimos en esa época fuimos tocados por la violencia, pero no todos de la misma manera”.

Este sábado 26 de julio a las 7 p.m., en el Auditorio Clorinda Matto de Turner, Patricia del Río presentará 'Jauría', su primera novela de ficción, acompañada por Karina Pacheco y José Carlos Aguero.Fuente: Tusquets Editores

