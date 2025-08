"Gracias por el honor": Ricardo Gareca asistió a la presentación del libro de Edwin Oviedo en la FIL Lima 2025

El amor maduro en la literatura

‘El amor maduro en la literatura’. Especial de Patricia del Río sobre los amores otoñales. En esta oportunidad, conversa con la escritora, poeta y guionista, Giovanna Pollarolo, autora del libro de relatos cortos ‘Matusalén’ (Cocodrilo ediciones, 2022). Historias de mujeres que enfrentan los miedos de la madurez, la vejez, y solo les queda esperar el final de su vida. La psicóloga clínica y educativa, Rachel Watson, explica cómo viven su sexualidad las personas adultas mayores. El periodista Diego Pajares recomienda las películas ‘El amor tiene dos caras’ (‘The mirror has two faces’’), con Barbra Streisand y Jeff Bridges; ‘Los puentes de Madison county’, con Meryl Streep y Cleant Eastwood; y ‘Alguien tiene que ceder’, con Jack Nicholson y Diane Keaton. Mientras que el crítico literario y gerente de la librería ‘Escena libre’, nos introduce al mundo de las novelas ‘Lo bello y lo triste’, de Yasunari Kawabata; ‘En nombre de la tierra’, de Vergilio Ferreira; ‘Los besos’, de Manuel Vilas; y ‘Verano’, de John M. Coetzee. Recrean el programa pasajes de una entrevista a Gabriel García Márquez, sobre ‘El amor en los tiempos del cólera’, y una escena de ‘El Quijote’, de Mi novela favorita. Las canciones relacionadas con este tema son: ‘Tan joven y tan viejo’, de Joaquín Sabina; ‘Quijote’, de Julio Iglesias; ‘Viejos amores’, de Monsieur Periné; ‘Hay amores’, por Shakira; ‘Don’t let the old man’, por Toby Keith; ‘And so it goes’, de Billy Joel; y ‘Canción de los viejos amantes’, de Isa Burnau. Conducción: Patricia del Río ||| Producción: Amelia Villanueva ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 23 – Tercera temporada