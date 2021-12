Andrea Luna responde a Pietro Sibille revela que fue maltratada física y psicológicamente por el actor | Fuente: Composición

En una publicación en su cuenta oficial de Facebook, la actriz peruana Andrea Luna le respondió a Pietro Sibille, su expareja, luego de que él afirmaba, también en una publicación en Instagram (que borró tras la respuesta de la actriz), que ella le fue infiel con Andrés Wiese.

Andrea Luna escribió que se despertaba con la noticia de que Pietro Sibille había afirmado que “yo supuestamente le fui infiel” lo que resaltó “es completamente falso”. En la publicación, Luna indicó que estuvo tratando de salir de esa “relación tóxica por años” y que había sido maltratada física y psicológicamente por Sibille.

“Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde esté señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo. Tengo videos, tengo mensajes, tengo audios, que yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo. Y familia y amigos y conocidos que han sido testigos del constante maltrato al que he sido expuesta”, escribió.



En el post, Andrea Luna continúa diciendo que intentó muchas veces terminar con su relación con Pietro Sibille de la manera más madura posible. Después, le dirigió un mensaje directo a su expareja, resaltando que siempre intentó protegerlo de estar en el ojo de la tormenta y mencionando que tiene problemas con el alcohol y la drogas.

“Pietro ya no soy más tú mamá que la gente que aun no te conoce sepa quien realmente eres y que sepan que todos los que hemos estado a tu alrededor te hemos sostenido y protegido de que no estés en el ojo de la tormenta. Eres cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y de drogas y yo te cuidado muchísimo por 7 largos años a pesar de tus maltratados pero este plan de hacerme quedar como la bruja no lo voy a permitir. Madura. Tienes casi 45 años. El machismo y el abuso hacia la mujer debe exterminarse y tú deberías ser un ejemplo para esos chicos que te siguen si saber que hay realmente tras de ti. Lo siento tanto, pero esto no acabará conmigo. Es suficiente”, finalizó su publicación.

PIETRO SIBILLE AFIRMA QUE ANDREA LUNA LE FUE INFIEL

Junto a una gigantografía de Joaquín Sabina e iniciando su publicación con la letra de la canción “Embustera” del cantante, Pietro Sibille compartió en la noche del jueves un mensaje en el que tildaba de falsa y mentirosa la versión de Andrea Luna sobre el fin de su relación.

Tras la letra, Sibille escribió que no aguantó más la mentira y que lo que dijo Luna “es totalmente falso”.”Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de Andrés Wiese (ni siquiera es buen actor). Punto”, escribió.

Tras la respuesta de Andrea Luna, en la mañana del jueves, Sibille borró su publicación. Sin embargo, el post ya había sido vitalizado en redes sociales con capturas que le hicieron. Hasta el momento no ha respondido a las acusaciones de maltrato físico y psicológico que realizó en su contra Andrea Luna.

