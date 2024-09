"Seguiremos con nuestros compromisos": hijas de Andrés Hurtado se pronuncian tras detención de su padre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de la detención de Andrés Hurtado en el marco de la investigación en su contra por presunto tráfico de influencias y cohecho activo, una de sus hijas, Josetty Hurtado, se pronunció a través de sus rede sociales sobre la situación que atraviesa su padre.

La influencer compartió un mensaje compartido junto a su hermana Génnesis asegurando que, a pesar de que el conductor de televisión está detenido, deben continuar trabajando:

"Queremos informarles que estamos al tanto de la situación (de Andrés Hurtado), pero debemos seguir adelante con nuestras actividades y compromisos. Agradecemos de corazón todo el apoyo y cariño de nuestros seguidores", se lee en el mensaje.

Magaly Medina salió del país en medio de detención de Andrés Hurtado

Magaly Medina explicó los motivos de su reciente viaje a Miami. Esto, en medio de la detención de Andrés Hurtado. La popular ‘Urraca’ difundió un video en sus historias de Instagram donde afirmó que tuvo que viajar a Estados Unidos con el fin de reunirse con el dueño del canal para definir su contrato en el programa Magaly TV: la firme.

“Estoy aquí, amanecí con un soleado Miami, porque tengo reuniones de trabajo, todo el mundo sabe que los contratos para el próximo año se empiezan a negociar y yo los negocio aquí, con los ejecutivos de mi canal, porque el dueño vive aquí”, expresó dentro de una camioneta.

Seguidamente, la periodista y conductora de televisión afirmó que, pese a no tener la obligación de explicar su salida de Lima, lo hace para “evitar ciertas especulaciones”. “Esto no lo tendría que explicar, pero lo hago para evitar ciertas especulaciones. Debí venir hace dos semanas, pero no pude por razones ajenas a mí, así que hoy estoy acá, trabajando, chambeando”, sostuvo.

Brunella Horna aconsejó a las hijas de Andrés Hurtado a mostrar sus ingresos

El programa América Hoy decidió pronunciarse sobre la situación de Génnesis y Jossety, hijas del exbailarín de Risas y Salsas y quienes radican en Estados Unidos donde muestran lujos en redes sociales. En esta ocasión, Brunella Horna decidió aconsejar a las hijas de Andrés Hurtado.

La conductora exhortó a ambas a mostrar sus ingresos con el fin de aclarar su situación en medio de la detención de su padre. “Para que ese tema no embarre a Génnesis y Jossety, ellas deberían mostrar sus ingresos que tienen por las redes sociales y así decir: ‘Yo he comprado mi cartera, yo me he comprado mi carro gracias a mi trabajo”, manifestó.

En ese sentido, consideró que ambas deberían enseñar las facturas de sus lujos en redes por la tranquilidad de sus seguidores. “Los influencers también deben pagar y tienen que demostrar facturas”, concluyó.

