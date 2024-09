Brunella Horna exhorta a hijas de Andrés Hurtado a mostrar sus ingresos para que el caso no las "embarre"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Andrés Hurtado sigue generando noticia. El popular conductor de televisión fue detenido de manera preliminar por personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) el último jueves y este viernes respondió sobre sus ingresos, domicilio y más datos para su control de identidad en el Ministerio Público al ser investigado por presunto tráfico de influencias.

La detención de Andrés Hurtado es analizada por diversos programas de televisión, incluidos los espacios de espectáculos. Este viernes, el programa ‘América Hoy’ decidió pronunciarse sobre la situación de Génnesis y Jossety, hijas del exbailarín de 'Risas y Salsas' y quienes radican en Estados Unidos donde muestran lujos en redes sociales.

En esta ocasión, Brunella Horna decidió aconsejar a las hijas de Andrés Hurtado. La conductora y esposa de César Acuña exhortó a ambas a mostrar sus ingresos con el fin de aclarar su situación en medio de la detención de su padre.

“Para que ese tema no embarre a Génnesis y Jossety, ellas deberían mostrar sus ingresos que tienen por las redes sociales y así decir: ‘Yo he comprado mi cartera, yo me he comprado mi carro gracias a mi trabajo”, manifestó.

En ese sentido, Brunella Horna consideró que tanto Génesis como Jossety deberían enseñar las facturas de sus lujos en redes por la tranquilidad de sus seguidores. “Los influencers también deben pagar y tienen que demostrar facturas”, concluyó.

Andrés Hurtado fue detenido en una clínica de San Borja la noche del jueves 19 de setiembre. | Fuente: Instagram (andreshurtadooficial)

Programa de Andrés Hurtado fue reemplazado por serie 'Los magníficos'

Andrés Hurtado no apareció el último sábado como conductor en Panamericana. El programa Porque hoy es sábado con Andrés no se emitió al aire el último sábado 14 de setiembre y en su lugar fue reemplazado por la serie clásica estadounidense Los Magníficos, que lanzó un episodio más con las aventuras de Mr. T, Aníbal Smith, el sonriente 'Faz’, ‘El Loco’ Murdock y el musculoso 'Mario Baracus'.

Tal como lo había anunciado Panamericana, por medio de un comunicado, Andrés Hurtado fue suspendido junto a su programa de los sábados, donde apareció los últimos diez años en señal abierta. Esto, luego de las denuncias en su contra por presunto delito de tráfico de influencias agravado.

El canal confirmó la suspensión del programa luego de las imputaciones fiscales contra el controvertido presentador de televisión, quien ya cuenta con una medida de impedimento de salida del país por 15 días dictada por el Poder Judicial junto a la fiscal Luz Peralta y los empresarios Augusto Miu Lei y Francisco Siucho.

Es así que Panamericana decidió emitir el sábado, desde las 5 de la tarde, hora en que comenzaba el programa de Andrés Hurtado, la serie Los Magníficos de la NBC con uno de sus tantos episodios. Luego del programa estadounidense, también se transmitió la primera película Bad Boys, con sus protagonistas Will Smith y Martin Lawrence como los agentes rebeldes Mike Lowrey y Marcus Burnett.

Brunella Horna decidió aconsejar a las hijas de Andrés Hurtado tras detención del conductor. | Fuente: Instagram (brunehorna)

¿Qué dijo Magaly Medina sobre los lujos de Jossety Hurtado?

Magaly Medina aclaró que no tiene ningún tipo de relación con Andrés Hurtado. No obstante, confesó que sí tiene un vínculo diferente con su hija, Jossety Hurtado, quien viene siendo cuestionada por los lujos y estilo de vida que lleva en Estados Unidos junto a su hermana Génnesis.

Al respecto, la periodista salió al frente para defender a Jossety Hurtado de las versiones sobre un supuesto favorecimiento con el dinero de su papá.

"Yo no le llamaba 'Chibolín', le llamaba 'Cetáceo'. Dejé de llamarlo 'Cetáceo' cuando las hijas crecieron. Porque esa niña Josetty a la que ahora insultan diciendo 'de dónde saca la plata', a mí me parece una chica trabajadora que estudió en los Estados Unidos y se está abriendo camino sola como influencer, porque no hay que ser miserables", manifestó la popular 'Urraca'.

Génnesis y Jossety Hurtado usan sus redes sociales para mostrar sus lujos.Fuente: Instagram (josetty1)

