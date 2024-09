Magaly Medina explicó el motivo de su viaje a Miami en medio de la detención de Andrés Hurtado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Magaly Medina difundió un video en sus redes sociales explicando su viaje a Miami. | Fuente: Instagram (magalymedinav)

Magaly Medina salió al frente y explicó los motivos de su reciente viaje a Miami. Esto, en medio de la detención de Andrés Hurtado, el conductor de televisión conocido como Chibolin y quien es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho activo.

La popular ‘Urraca’ difundió este viernes un video en sus historias de Instagram donde afirmó que tuvo que viajar a Miami, Florida, con el fin de reunirse con el dueño del canal donde trabajó para definir su contrato en el programa ‘Magaly TV: la firme’.

“Estoy aquí, hoy amanecí con un soleado Miami, porque tengo reuniones de trabajo, todo el mundo sabe que los contratos para el próximo año se empiezan a negociar y yo los negocio aquí, con los ejecutivos de mi canal, porque el dueño vive aquí”, expresó Magaly Medina dentro de una camioneta.

Seguidamente, la periodista y conductora de televisión afirmó que, pese a no tener la obligación de explicar su salida de Lima, lo hace para “evitar ciertas especulaciones”. “Esto no lo tendría que explicar, pero lo hago para evitar ciertas especulaciones. Debí venir hace dos semanas, pero no pude por razones ajenas a mí, así que hoy estoy acá, trabajando, chambeando”, sostuvo.

Andrés Hurtado fue detenido en una clínica de San Borja la noche del jueves 19 de setiembre. | Fuente: Instagram (andreshurtadooficial)

¿Magaly Medina emitirá su programa en vivo este viernes?

Cabe mencionar que el último jueves 19 de enero, Magaly Medina emitió al aire un programa grabado ante la sorpresa de los televidentes. Esto, en medio de la detención preliminar de Andrés Hurtado por parte de efectivos policiales en una clínica ubicada en San Borja.

Esta acción de Magaly Medina generó comentarios de parte de sus seguidores y otros usuarios quienes mostraban su sorpresa por la ausencia de la conductora al mismo momento en que ‘Chibolin’ era intervenido por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Ahora, Magaly Medina anuncia que, debido a su estadía en Miami, realizará “una actualización” a su programa de este viernes 20 de setiembre. “En la noche van a ver en un rato más [el programa]. Más tarde voy a enlazarme con Lima para actualizar el programa de la noche”, sostuvo la comunicadora.

Magaly Medina aclaró que no tiene ningún vínculo amical con Andrés Hurtado, 'Chibolin'. | Fuente: Instagram (magalymedinav)

¿Magaly Medina tiene una amistad con Andrés Hurtado?

Hace unas semanas, Magaly Medina afirmó que no tratará el caso de Andrés Hurtado en su programa ‘Magaly TV: la firme’ por tratarse de un tema "eminentemente político”. “Si Andrés Hurtado está involucrado, eso lo verán las autoridades”, precisó.

En otro momento, la periodista recalcó que no mantiene ningún tipo de amistad con el detenido conductor del programa 'Porque hoy es sábado con Andrés'.

“Se ha dicho muchas falsedades, yo no soy amiga de ‘Chibolin’. Yo he sido su principal crítica durante años. Yo era la enemiga jurada, pero Josetty desde los 8 o 9 años iba a mi programa porque era fan y yo le permitía la entrada porque a una niña. Uno no le puede negar eso. Es muy diferente a que sea amiga (de Andrés Hurtado)”, aclaró Medina.

Cabe mencionar que Andrés Hurtado integró el relity ‘La casa de Magaly’ el 2023 junto con Alfredo Benavides, Gabriela Serpa, Carlos Cacho, Samaha Lobatón, Fiorella Retiz, entre otros personajes de la farándula local.

