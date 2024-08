Aniversario de Arequipa: conciertos, corso, ferias gastronómicas y más actividades

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El aniversario de Arequipa se celebra con una vibrante agenda cultural que refleja la riqueza y diversidad de la Ciudad Blanca. Durante las festividades, la ciudad se llena de actividades que incluyen desfiles tradicionales, exposiciones de arte, conciertos al aire libre, y presentaciones de danzas típicas que rinden homenaje a la región.



Además, las plazas y calles se convertirán en escenarios para ferias gastronómicas y mercados artesanales. La programación también incluye eventos académicos y literarios, como conferencias y presentaciones de libros, que enriquecen la celebración con un enfoque educativo y reflexivo.



La agenda continúa con el esperado Corso de la Amistad, un desfile lleno de color, música y alegría que reúne a toda la comunidad en una gran fiesta de identidad y orgullo local. Si estás en Arequipa o tienes planeado viajar, aquí te dejamos una serie de actividades para disfrutar todo el mes de agosto.

Juanes, Bacilos, Mau y Ricky, Lasso y Gian Marco pondrán la música en el Festival del Jardín de la Cerveza Arequipeña.Fuente: Teleticket

Cronograma de actividades por el Aniversario de Arequipa

Lunes 12 de agosto

- Festival Big Band - Conservatorio Luis Duncker Lavalle

Hora: 7 p.m.

Lugar: Teatro Municipal

Martes 13 de agosto

- Paseo de las banderas

Hora: 9 a.m.

Lugar: Plaza de Armas

- Ceremonia de condecoraciones

Hora: 7 p.m.

Lugar: Teatro Municipal

Miércoles 14 de agosto

- Actos centrales por el 484° aniversario de Arequipa

Hora:

9 a.m.: izamiento del Pabellón Nacional y de la bandera de Arequipa

9:30 a.m.: misa Te Deum en la basílica central

10:30 a.m.: sesión solemne para celebrar a la ciudad

Lugar: Teatro Municipal

- Serenata por Aniversario de Arequipa

Marc Anthony, Olga Tañón y Manuel Turizo encabezarán un elenco de artistas nacionales e internacionales de primer nivel, quienes unirán sus voces para la tradicional serenata a la Ciudad Blanca.

Lugar: Estadio Monumental de la UNSA

Jueves 15 de agosto

- Corso de la amistad

Hora: 9 a.m.

Lugar: inicia en la esquina de la av. El Progreso - cuartel Salaverry

Jueves 15 al domingo 18 de agosto

- Concurso de caballo de paso peruano

Hora: 9 a.m. a 6 p.m.

Lugar: Hotel BTH Lake, Sabandía

Viernes 16 al lunes 19 de agosto

- XLII Festival Internacional de Danzas Folclóricas

Hora: 10 a.m.

Lugar: Coliseo Cerrado de Arequipa

Sábado 17 al domingo 18 de agosto

- Ascenso motivacional al Misti

Hora: 6 a.m.

Lugar: Plaza de Armas

- Festival del Jardín de la Cerveza Arequipeña 2024

Juanes, Bacilos, Lasso, y Mau y Ricky subirán al escenario del Festival del Jardín de la Cerveza Arequipeña 2024 para hacer vibrar al público de la Ciudad Blanca con su energía. El evento llega gracias a Studio92.

Domingo 18 de agosto

- Festival de la Sencca

Hora: 8 a.m. a 5 p.m.

Lugar: Estadio de Sachaca

- Tradicionales peleas de toros 'Campeonato ciudad de Arequipa'

Hora: 12 p.m.

Lugar: Complejo recreacional El Pasto - Las Peñas Socabaya

Miércoles 21 al viernes 30 de agosto

- Expo emprendimiento 'Productos arequipeños'

Hora: 9 a.m. a 8 p.m.

Lugar: Plaza San Francisco

Miércoles 21 al viernes 25 de agosto

- III Festival Internacional 'Rima que rima'

Hora: 6 p.m.

Lugar: Plaza de Armas de Arequipa

Jueves 22 de agosto

- Presentación del libro 'Eres libre, amada mía, vuelve a volar'

Hora: 10 a.m.

Lugar: Teatro Arequipay

Viernes 23 de agosto

- Prueba automovilística Rally 'Premio ciudad de Arequipa'

Hora: 4 a 9 p.m.

Lugar: Plaza de Armas

Sábado 24 y domingo 25 de agosto

- Campeonato interciudades de vóley y básquet

Hora: sábado es la inauguración (5 a 9 p.m.) - domingo es clausura y premiación (5 a 9 p.m.)

Lugar: Coliseo de Arequipa/Coliseo Municipal

Domingo 25 de agosto

- Mini maratón

Hora: 7 a.m.

Lugar: Centro histórico

Miércoles 28 agosto

- Ópera El Cóndor Pasa Esperanza Andina

Hora: 6 p.m.

Jueves 29 de agosto

- Presentación de bandas sinfónicas escolares

Hora: 3 p.m.

Lugar: Plaza de Armas

- Festival Picantero

Hora: 10 a.m.

Lugar: Primera cuadra de la calle Mercaderes

Domingo 8 de septiembre

- Día del fan arequipeño

Hora: 9 a.m. a 10 p.m.

Lugar: Palacio Metropolitano Mario Vargas Llosa

