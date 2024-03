Angie Arizaga y Jota Benz se convertirán en padres por primera vez: "Ya te amamos"

Angie Arizaga y Jota Benz sorprendieron a sus seguidores al compartir la noticia de que muy pronto se convertirán en padres por primera vez. A través de sus cuentas de Instagram, ambos publicaron mensajes cargados de emoción por la llegada de su retoño.

En su publicación, la exintegrante de Esto es Guerra describió lo complejo que fue llegar a este momento y concluyó expresando su compromiso de mejorar como persona.

"La bendición que está en camino me tiene muy ilusionada, de solo pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota me llena de alegría! Imposible decir que no sentí miedo haciéndome mil preguntas, ya no es pensar solo en mí, es pensar en nuestro bebé y en nuestra familia", dijo al inicio de su publicación.

"No se imaginan cuánto esperé este momento, cuántas pruebas negativas, cuantos abrazos diciéndome ten paciencia, cuantas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa, cuanta presión de la gente que ni conocía, al punto de darme por vencida de decir: 'tal vez esta etapa no es para mí' y me dediqué a sanar por dentro", continuó.

"Tenía mucho desordenes hormonales y de un momento a otro sin imaginarlo llego la bendición, cuando vi el embarazada en la prueba, lloré de felicidad y recién pude asimilarlo cuando escuché sus hermosos latidos, esa emoción fue única y es el motor para seguir mejorando como persona para ser un buen ejemplo. Te amamos", añadió Arizaga.

Jota Benz emocionado por la llegada de su primer hijo

Por su parte, Jota Benz compartió un mensaje conmovedor en el que reflexionó sobre la increíble conexión que ha encontrado con Angie Arizaga. Además, resaltó la importancia de tener una relación basada en el respeto, la admiración y el compromiso mutuo.

"¿Se imaginan encontrar a una mejor amiga, una confidente, una novia, una compañera, una mano derecha y todo en una sola persona? Coincidir y conectar con alguien en todos los aspectos, habiendo 195 países y 8 billones de personas es increíble. Cada decisión tomada en la vida va creando un futuro y camino. Es decir, de todas las opciones posibles, íbamos caminando en la misma dirección para encontrarnos", reflexionó.

"Nosotros nos elegimos, nos respetamos, nos admiramos, nos cuidamos y nos prometimos crecer de la mano. Por eso, la vida nos dio lo que muchos buscan y pocos encuentran: el amor verdadero. Y que más bonito que el amor de tu vida lleve dentro de ella al amor de nuestras vidas. Lo más hermoso, es que aún no te conocemos y ya te amamos. Gracias a Dios por permitirnos ser padres", finalizó Jota Benz.

Con estos anuncios, se espera que Angie Arizaga y Jota Benz sigan compartiendo más detalles del proceso de embarazo con sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarlos celebrando el inicio de una nueva etapa en sus vidas.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis