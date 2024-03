"Es otra batalla en mi vida": 'Felpudini' revela que recibe tratamiento oncológico

Rodolfo Carrión, popularmente conocido en la farándula como 'Felpudini', reveló que fue hospitalizado de emergencia en una clínica local hace unos días debido a un "tratamiento oncológico" en curso. El actor y humorista detalló que este proceso médico está relacionado con un problema pulmonar que enfrenta.

A pesar de su situación de salud, el artista manifestó que no dejará de lado su responsabilidad laboral.

"Me han hospitalizado debido al tratamiento oncológico que estoy recibiendo por un problema pulmonar. Pero continúo trabajando y tengo varios proyectos en marcha", dijo en una reciente entrevista a Trome.

"Me siento fortalecido"

'Felpudini' mencionó que está siendo atendido por especialistas del Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia, lo que el ha permitido llevar el tratamiento con tranquilidad y siempre con el respaldo de su familia.

"Siempre he mantenido una actitud positiva, mirando hacia adelante. Me siento fortalecido por el apoyo de mi familia. Siempre he sido alguien que enfrenta los desafíos de frente, y esta situación no es una excepción. Es simplemente otra batalla en mi vida", afirmó el exintegrante de JB en ATV.

No es la primera vez que Rodolfo Carrión es hospitalizado. En el año 2023, sufrió un ataque al corazón que requirió su internamiento, y en el 2011 fue sometido a una uretrotomía debido a dolores abdominales.

La pandemia lo alejó de la TV

En una entrevista que concedió en 2022, Rodolfo Carrión, dijo sentirse apenado de no salir más en la pantalla chica debido a las restricciones para la población vulnerable frente a la COVID-19.

"A los viejitos nos castigaron, no quieren asumir la responsabilidad de las personas mayores que puedan contagiarse (de COVID-19)", dijo 'Felpudini' sobre el motivo de porque Jorge Benavides no lo ha vuelto a convocar para integrar su elenco.

"Realmente es una pena porque, tú sabes, un actor ama lo que hace. Es muy doloroso que, por estas circunstancias, no puedas seguir trabajando. El actor también tiene necesidades. Tengo una envidia sana por todos mis compañeros", aseguró.

