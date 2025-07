Angie Jibaja revela que está cerca de ver a sus hijos con Jean Paul Santa María: "No hablo con ellos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Angie Jibaja contó que pronto podrá ver a sus dos hijos con Jean Paul Santa María luego de comunicarse con la pareja de este, Romina Gachoy, quien le mostró su satisfacción por ver su nueva vida en Chile y tras convertirse en testigo de Jehová.

Fue en una entrevista dada al programa Primer plano, de Chile Visión, que la exmodelo peruana contó que viene teniendo “angustia y preocupación” al no poder ver a sus hijos adolescentes después de las disputas legales hechas para tenerlos a su lado.

“Tengo adentro de mi corazón una angustia y preocupaciones. Es inevitable sentir esto porque no tengo comunicación con mis hijos. Antes estaba muerta en vida, pero cuando llegué a Chile estaba más recuperada porque había avanzado los temas legales para recuperar a mis hijos. Puedo vivir más tranquila a esperar que eso pase. Estoy esperando que los jueces se manifiesten”, señaló.

Angie Jibaja contó que no ve a sus dos hijos desde el 2021 y que su finalidad es poder “recuperarlos”. “Cuando estaban conmigo, ellos estaban bien”, remarcó la recordada personalidad de televisión.

“Hemos hablado un poco por Instagram. No los he visto, no hablo con ellos. No poder hablar con mis hijos es como morirte en vida, es levitar. Yo soy muy valiente porque a cualquiera más débil que le pase lo que me pasó a mí, pudo quitarse la vida”, mencionó.

Angie Jibaja es una conocida modelo, actriz y personalidad de la televisión peruana. | Fuente: Facebook (Angie Jibaja)

Angie Jibaja revela “estar motivada” por pronto ver a sus hijos

Si bien Angie Jibaja mencionó que no habla con sus hijos “ni por teléfono”, confesó que hace poco la modelo Romina Gachoy, pareja actual de Jean Paul Santa María, se comunicó con ella para coordinar la comunicación y encuentro con ellos.

“Hace poco se comunicó conmigo la que es esposa del papá de mis niños para felicitarme, para decirme que estaba feliz, que estaba bien, que creía que ya era el momento de que podía hablar con mis hijos, porque según ellos yo siempre estuve mal, pero cuando uno está deprimido creo que lo peor que te pueden hacer es alejarte de tus hijos”, sostuvo.

Es así como la exactriz de Mañana te cuento y La gran sangre resaltó que ahora se encuentra motivada al contar los días para reunirse con sus hijos. “Las motivaciones se me habían acabado y ahora que, cada vez se acerca el día de ver a mis hijos y hablar con ellos, me he motivado mucho en hacer algunas cosas”, remarcó.

Romina Gachoy es la pareja de Jean Paul Santa María, padre de los hijos de Angie Jibaja. | Fuente: Instagram (romina.gachoy)

Angie Jibaja habla de su conversión como testigo de Jehová

Meses atrás, Angie Jibaja reapareció en sus redes sociales para anunciar su conversión espiritual como testigo de Jehová. Por medio de una foto acompañada por sus "hermanas en la fe", la influencer y empresaria de 45 años contó que decidió bautizarse en la mencionada organización religiosa por decisión propia.

Ahora, Jibaja mencionó que dicha conversión como testigo de Jehová se realizó en setiembre del año pasado, algo que cambió su vida y le permitió acercarse otra vez a Dios.

“Mi vida cambio en un vuelco increíble. Yo siempre creí en Dios, pero siempre lo buscaba a mi manera. Llegar aquí (a Chile) ha hecho que yo me acerque al Dios que yo conocí cuando era niña, a estudiar la Biblia y a profundizar los temas de Jehová y eso me ayudó mucho. De un día para otro, yo ya estaba bien”, exclamó.

