La conductora de "Magaly Tv: La Firme" se refirió a las amenazas de muerte que ha recibido estos últimos días. | Fuente: Instagram

Magaly Medina brindó declaraciones, después de denunciar en su programa “Magaly Tv: La Firme” que está recibiendo amenazas de muerte. En una entrevista para “Encendidos”, la conductora de televisión aseguró que ha tenido que volver a reforzar su seguridad, tal como en otras épocas.

“Mi vida cambió desde que yo dejé de hacer ‘Magaly Tv’. Bajé la guardia en cuanto la seguridad. Sí tengo un chofer, pero tenía una vida tranquila. Ahora he tenido que verme obligada, como en tiempos de antes, a reforzar mi seguridad y el armamento de la gente que trabaja conmigo, para cuidarme. Trastocar otra vez mi vida por los ‘ampays’ que hago”, declaró a RPP Noticias.

“Usaba chaleco antibalas antes en la época más dura de ‘Magaly TV’”, agregó la conductora de “Magaly Tv: La Firme”, y cuando se le preguntó si ahora mismo estaba utilizando uno, Medina dio una respuesta afirmativa.

En esa misma línea, Magaly Medina aseguró que la actitud de las personas que le hacen un seguimiento es “delincuencial”. “Solo los delincuentes utilizan esa metodología de tapar las placas de los carros. Mi seguridad se mantuvo alejado, pero cuando lo ven salir, ellos se han ido”, manifestó sobre los sospechosos que estacionaron un vehículo en los alrededores de su casa.

La presentadora de “Magaly Tv: La Firme” defendió su trabajo como periodista de espectáculos, y consideró que los deportistas y famosos deberían “tener más correa” ante los ‘ampays’ que se emiten en su programa. Asimismo, aseguró que no sigue los pasos de cada personaje, sino que la información viene desde los televidentes.

“Ningún trabajo implica que ponga precio a tu cabeza. Creo que estos deportistas y celebridades de ‘Chollywood’ deberían tener más correa. Todos los futbolistas que fueron al Mundial son intocables. En mi camino están ellos, yo no escojo los ‘ampays’, no voy detrás de ellos. A mí la gente me avisa, por ejemplo, que Gallese ha entrado a ese hotel”, sostuvo.

SEÑALA A CARLOS ZAMBRANO

Magaly Medina señaló al entorno de Carlos Zambrano como los sospechosos de haber enviado amenazas contra su vida. “Yo supongo que esto es un hecho intimidatorio, porque la persona que te quiere atacar te ataca. Digo Carlos Zambrano por el entorno que lo rodea. No debería de andar rodeado de gente con tantos antecedentes. Todo indica hacia el entorno cercano de Zambrano”, aseguró.

De esta forma, reveló que uno de los amigos del jugador peruano se acercó a uno de sus reporteros a comprar el video donde se demostró la infidelidad de Zambrano.

“A mí me llega el dato, el video no. Nosotros vamos alquilamos una lancha y nos vamos a navegar igual. Descubren a los chacales porque es fácil ver una ‘lanchita’ que te está enfocando. Se acercó uno de los amigos de Carlos Zambrano a comprar el video que habían grabado”, contó a RPP Noticias.