Magaly Medina reveló los motivos que la llevan a 'ampayar' a los futbolistas. | Fuente: Instagram

Desde su aparición en los años noventa, Magaly Medina se hizo conocida en la televisión nacional por exponer a figuras del espectáculo en escándalos de infidelidad. Pero los deportistas tampoco estuvieron libres de sus conocidos ‘ampays’.

¿Cuáles son las razones que llevan a la popular ‘Urraca’ a perseguir a los futbolistas peruanos hasta convertirlos en protagonistas de sus notas de farándula? En una entrevista con el programa “Día D”, la conductora de “Magaly TV: La Firme” explicó estos motivos.

“Lo único que hago, como personaje público que eres, es que eso es noticia, eso le interesa a un gran sector del público, porque eres un ídolo popular. Y un ídolo popular no puede tener los pies de barro”, dijo Medina al inicio de la entrevista.

Sin embargo, el interés público sería solo una de las motivaciones de la periodista para realizar estos tipos de ‘ampays’. “Yo no lo hago para destruir sus carreras tampoco, lo hago porque me parece un mal comportamiento. Punto. No lo hago con un afán moralista, de: “Ay, es un tramposo’. Que lo diga la gente, su mujer, la gente a la que le afecta”, subrayó.

LA INFIDELIDAD COMO ENTRETENIMIENTO

De acuerdo con Medina, lo entretenido de exponer a futbolistas en casos de infidelidad radica en el matiz humano que esto les da a sus figuras icónicas. “Lo entretenido está porque a todos nos gusta ver las debilidades del resto, nos encantar ver que también son humanos como uno”, indicó.

Pero habría una razón más personal por la cual la creadora de “Magaly Tv” tuvo una especial fijación con los deportistas en la década de 1990. “En esa época, sí los investigué, sí quise ponerlos en la mira. Mi hijo, en aquella época, cada vez que iba al estadio, venía deprimido. Se encerraba en su cuarto y no quería hablar con nadie hasta el día siguiente. Lo he visto llorar”, relató.

Medina sostuvo que no se siente atraída a los hinchas de fútbol. “A mí particularmente no me interesa el futbol. Nunca me ha interesado, no me gusta, no te veo partidos, salvo las finales de un Mundial. Y no me gustan los hombres pendientes de un televisor mirando su partido”, refirió.

Asimismo, reveló a “Día D” que ha recibido amenazas por realizar este tipo de reportajes. “Anteriormente, cuando hacía este tipo de ‘ampays’, recibía amenazas de todo tipo. Esa gente ampayada antes, tenía un entorno bastante peligroso también. Lo que hicimos fue redoblar mi seguridad y ahí comienzo a andar con mi seguridad armada hasta los dientes. No era por el terrorismo o los delincuentes, sino por la gente que me amenazaba”, manifestó.

Tras exponer, recientemente, a futbolistas como Pedro Gallese, Carlos Zambrano y Christian Cueva, entre otros, Magaly Medina, fiel a su estilo, expresó no verle una falta ética a su trabajo y haberse sentido alegre cuando Paolo Guerrero estuvo a punto de no jugar el Mundial debido al resultado positivo de su dopaje.