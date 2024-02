Brunella Torpoco se emocionó al anunciar su primer embarazo: "Emiliano, eres mi vida"

Con gran emoción en el rostro, Brunella Torpoco anunció su primer embarazo. En la última edición del programa de Magaly Medina la salsera nacional abrió las puertas de su casa para revelar que tiene seis meses de gestación.

En las presentaciones que tenía, se rumoreaba que estaba esperando su bebé; sin embargo, fue recién este miércoles cuando confirmó lo que era un secreto a voces.

Junto a las cámaras de tv, esperó para conocer el género, pero antes, confesó sus preferencias: "Quiero un niño, pero mi esposo prefiere una niña, dice que se parecerá más a él. Si es niño, se llamará Emiliano, y si es niña, quiero que se llame Galilea", dijo Brunella Torpoco.

Para su sorpresa, la producción de Magaly Tv la llevó a que se realice una ecografía 5D donde supo que tendrá un niño. "Un varoncito", se le escucha decir al médico. La salsera no pudo contener las lágrimas.

Con esta foto, Brunella Torpoco confirmó su primer embarazo.Fuente: @brunellatorpocooficial

Brunella Torpoco y su canción con Los Kipus

"Lo he grabado con sentimiento, he vivido la canción en carne propia, me ha dado muchas emociones", dijo Brunella Torpoco tras grabar el videoclip del tema Yo perdí el corazón con el afamado trío criollo Los Kipus en agosto del año pasado.

La artista comentó que la propuesta le llegó gracias a Paco Maceda, líder de Los Kipus; e inmediatamente aceptó la invitación porque no era la primera vez que hacía música criolla.

"Esta es la segunda vez que hago música criolla, la primera fue con otro grande, Tito Manrique. No podía desaprovechar esta oportunidad de estar al lado de una leyenda viva del criollismo. La canción me encanta y obvio que desde niña yo escuchaba a Los Kipus en casa", añadió la cantante.

"Tiene un gran futuro en la música"

En agosto de 2022, Sergio George estuvo como jurado en el programa de Gisela Valcárcel llamado La gran estrella. En este reality de canto, Brunella Torpoco estuvo apoyando a uno de los participantes y después de que el productor la escuchó, ponderó el desempeño de la cantante con una opinión positiva que fue respaldada por Yahaira Plasencia.

"No la conozco, pero me encantó, lo que ha hecho ella es una cosa fenomenal en una industria tan difícil. La felicito mucho a ella, me gustaría conocerla en persona algún día. Yo le mandé un mensaje cuando pasó eso a través de Instagram y luego después ella me empezó a seguir, no sé por qué", bromeó al final Sergio George.

Al escuchar esto último, Yahaira Plasencia manifestó: "Brunella Torpoco es muy talentosa, salseras y mujeres al poder, claro, aprovechen chicas que está Sergio aquí". Y su productor acotó: "Es muy talentosa, me impresionó muchísimo, tiene un gran futuro".

Plasencia y Sergio George, precisamente, formaron parte del panel de especialistas del extinto programa La gran estrella, el 'reality' de Valcárcel.

