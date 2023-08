Brunella Torpoco grabó tema musical con Los Kipus: "He vivido la canción en carne propia"

La reconocida cantante Brunella Torpoco acaba de grabar un videoclip con el afamado trío criollo Los Kipus. Se trata una nueva versión del emblemático tema Yo perdí el corazón, que se estrenará en septiembre. "Lo he grabado con sentimiento, he vivido la canción en carne propia, me ha dado muchas emociones", dijo la intérprete en un comunicado.

Comentó que la propuesta le llegó hace cinco meses gracias a Paco Maceda, líder de Los Kipus; inmediatamente aceptó la invitación porque no era la primera vez que hacía música criolla.

"Esta es la segunda vez que hago música criolla, la primera fue con otro grande, Tito Manrique. No podía desaprovechar esta oportunidad de estar al lado de una leyenda viva del criollismo. La canción me encanta y obvio que desde niña yo escuchaba a Los Kipus en casa", añadió la cantante.

A lo dicho en ocasiones de que "la música criolla estaría muriendo", Brunella Torpoco mencionó: "Dicen que es malo hacer covers, pero es precisamente para que la música no muera, para que la gente no se olvide y permanezca, para que la música siga viva".

Los Kipus celebran 64 años de trayectoria

Paco Maceda dijo que escogió a Brunella Torpoco para la clásica canción Yo perdí el corazón "porque es una cantante con una fuerza e interpretación increíble, desde hace tiempo había pensado en ella para hacer este feat y finalmente se ha hecho realidad otro de los grandes sueños para Los Kipus. Si bien se le ha hecho a la canción algunos nuevos arreglos, se ha respetado la introducción sin perder su esencia".

Mientras tanto Los Kipus se preparan para celebrar sus 64 años de trayectoria, el 14 de octubre en el Centro de Convenciones Teatro Leguía. Ellos estarán acompañados por grandes artistas invitados como Carlos Farfán, Dúo de Oro, Guajaja, Los Avilés, Sebastián Landa, Ronald Hidalgo (Juan Gabriel de Yo Soy), Yahaira Plasencia y Kate Candela.