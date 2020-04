Bruno Ascenzo compartió un mensaje para su hermano, debido a que se encuentran distanciados en la cuarentena. | Fuente: Instagram

Bruno Ascenzo se dirigió a su hermano menor, Franco, en tiempos de cuarentena. Desde la distancia, el actor y director peruano envió un mensaje a su familiar, con motivo de su cumpleaños, a quien no puede ver por la cuarentena obligatoria.

A través de Instagram, compartió una serie de fotografías de su infancia, junto a su hermano menor. En ese sentido, considera que su mayor suerte en la vida fue tener un hermano como Franco a quien califica como bueno, inteligente, divertido y solidario.

“He tenido mucha suerte en esta vida, no lo puedo negar. Pero mi mayor suerte, la que no cambiaría por nada es haber nacido hermano de este ser. He conocido gente buena, empática, inteligente, divertida, entregada y solidaria. Y luego a Franco, mi hermano. Una especie de superhéroe a quien amo más que a mí mismo”, escribió Bruno Ascenzo.

Por ello, el director de “A los 40” aseguró que las enseñanzas de su hermano menor le sirvieron mucho para forjar su camino. “Sin él nada sería como es. ¿Cómo lo haría Franco? Me pregunto cada vez que se me acaban las herramientas. No tengo dudas de que sin sus enseñanzas involuntarias mi vida no sería ni la mitad de lo bonita que ha podido ser. Es y siempre será mi persona favorita”, comentó.

Bruno Ascenzo agradeció a su hermano por haberle enseñado muchas cosas y compartir su cariño con él. Finalmente, ante la amenaza del nuevo coronavirus, el famoso cineasta expresó querer volver abrazar a Franco, sin miedo, cuando gran parte del mundo superar esta crisis de salud.

“Gracias por elegirme como hermano, mi querido mono. Gracias por enseñarme y compartir tu inmenso corazón conmigo y con todos los que tienen la buena suerte de cruzarse en tu camino. Te quiero mucho hermanito, pronto nos abrazaremos sin miedo, como siempre. Eres el mejor. Que te den todo el amor que sabes dar y que tengas un cumple muy feliz”, concluyó el actor peruano.