Bus de la orquesta Son del Duke fue atacado a balazos en San Martín de Porres

El grupo peruano de cumbia, Son del Duke, es originario de la Ciudad de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque.
El grupo peruano de cumbia, Son del Duke, es originario de la Ciudad de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque. | Fuente: Facebook: Son del Duke/Difusión
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El vehículo, que trasladaba a integrantes de la agrupación, recibió varios disparos durante esta tarde. La Policía investiga el ataque y no se reportaron heridos.

Nacional
00:00 · 01:19
El vehículo de la agrupación musical fue blanco de disparos en la vía pública. La Fiscalía y la PNP realizan las pericias correspondientes.
El vehículo de la agrupación musical fue blanco de disparos en la vía pública. La Fiscalía y la PNP realizan las pericias correspondientes. | Fuente: Difusión

La orquesta Son del Duke denunció que su bus oficial fue víctima de un ataque armado en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El vehículo recibió cuatro impactos de bala mientras se encontraba estacionado en un hotel de la zona. 

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la agrupación expresó su indignación y preocupación por el atentado.

“Gracias a Dios, no tenemos que lamentar pérdidas humanas ni heridos graves, pero el impacto emocional y simbólico de este acto de violencia es devastador para todos nosotros”, señalaron. 

Frente a su bus también se encontraba el vehículo de la agrupación de Marisol y La magia del Norte, que no resultó afectado por los impactos.

Son del Duke suspende sus presentaciones tras ataque

Como medida preventiva, la orquesta anunció la suspensión de todas sus presentaciones hasta nuevo aviso, priorizando la seguridad de sus integrantes y del equipo técnico. Asimismo, indicaron que vienen colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y que este hecho no quede impune.

En el mensaje, Son del Duke también hizo un llamado a rechazar la violencia que afecta al sector musical: “La música es un lenguaje de paz, de unión y de esperanza. No podemos ni debemos permitir que la música siga siendo manchada por la violencia”, manifestaron. 

La Policía Nacional y la Fiscalía ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del ataque. 

Comunicado de Son del Duke

Son del Duke se pronuncia tras el atentado que sufrieron en San Martín de Porres.

Son del Duke se pronuncia tras el atentado que sufrieron en San Martín de Porres.Fuente: Instagram: @sondelduke

Armonía 10, Agua Marina, y otros artistas, exigen al Gobierno frenar ola criminal

A propósito del ataque hacia la orquesta Son del Duke, recordamos el atentado que sufrió Armonía 10 quien perdió al vocalista Paul Flores después que delincuentes dispararan al bus cobrando su vida. Tras ello, las agrupaciones de cumbia exhortaron al Gobierno de Dina Boluarte y demás autoridades a parar con la ola delincuencial que azota nuestro país.  

Por medio de un comunicado conjunto firmado por Armonía 10Corazón Serrano, La Única TropicalAgua Marina, Caribeños, Grupo 5 y Hermanos Yaipén, la reconocida orquesta promovió la campaña #NoQueremosMorir donde artistas y agrupaciones expresaron su indignación por el peligro que corren con los delincuentes y extorsionadores.

“Alzamos nuestra voz de protesta porque estamos cansados de las extorsiones, amenazas, el peligro y asesinatos que enfrentamos día a día los artistas en el Perú”, se lee en el pronunciamiento firmado también por los cantantes Leslie Shaw, Álvaro Rod, Ernesto Pimentel, Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt, entre otros artistas.

“La música es arte, cultura y alegría, pero hoy quienes vivimos de ella nos vemos obligados a convivir con el miedo, el dolor y la incertidumbre sobre nuestras vidas, y no solo quienes estamos involucrados en este rubro, nuestro público, y todas aquellas personas que han sido obligadas a dar sumas de dinero a cambio de seguir con vida. Unámonos, es el momento de exigir parar esta ola criminal”, añadieron.

Te recomendamos

RPP Data

Cronología de ataques y extorsiones contra orquestas y artistas en Perú

A raíz del trágico desenlace de Paúl Flores, cantante de Armonía 10, presentamos una cronología de los principales hechos de violencia que han afectado al gremio musical en los últimos meses en nuestro país.
RPP Data
RPP Data
00:00 · 00:00
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Son del Duke San Martín de Porres SMP Inseguridad ciudadana

