Orquesta Son del Duke se pronunció tras ser víctima de ataque armado en San Martín de Porres

El grupo musical Son del Duke es originario de la ciudad de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque.
El grupo musical Son del Duke es originario de la ciudad de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque. | Fuente: Facebook: Son del Duke/Difusión
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La agrupación musical Son del Duke indicó que viene colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y evitar que este acto de violencia quede impune.

La orquesta Son del Duke se pronunció luego de sufrir un atentado armado, cuando su bus oficial fue atacado a balazos en el distrito de San Martín de Porres, en la provincia de Lima.

“Por respeto a nuestra familia musical, al equipo técnico y a la seguridad de cada integrante, hemos tomado la dolorosa decisión de suspender todas nuestras presentaciones hasta nuevo aviso”, señaló en un comunicado.

La agrupación musical indicó que viene colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y evitar que este acto de violencia quede impune.

“No tenemos que lamentar pérdidas humanas ni heridos graves, pero el impacto emocional y simbólico de este acto de violencia es devastador para todos nosotros”, remarcó Son del Duke.

“La música es un lenguaje de paz, de unión y de esperanza. No podemos ni debemos permitir que la música siga siendo manchada por la violencia”, añadió la orquesta en el comunicado.

La Policía Nacional y la Fiscalía ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del ataque.

San Martín de Porres Orquesta Son del Duke Extorsión en Perú Sicariato en Perú Crimen organizado en Perú PNP Fiscalía

