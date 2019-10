La pareja se casó en Las Vegas. | Fuente: Instagram

El amor no duró. Hace algunas semanas, el actor recordado por interpretar a el ‘Pollo Gordo’ en “Al fondo hay sitio” y la conductora de televisión Carla Tello sorprendieron a sus seguidores al anunciar que su matrimonio había llegado a su fin. Tras seis meses de convivencia, la pareja decidió separarse luego de haberse casado en Las Vegas.

Mientras que, en un inicio, Tello aseguró que se encontraba tranquila y que solía ser “radical” en sus decisiones, Silva prefirió no dar detalles de la ruptura, debido a que aseguró que se trataba de un tema privado.

“Ya lo dije y no lo voy a decir. Lo que queda ahí, se queda ahí, que especulen todo lo que quieran. La verdad la tengo yo y la tiene ella”, dijo el pasado martes 15 de octubre en declaraciones a RPP Noticias.

En vista de los rumores de una presunta infidelidad de parte suya, Silva descartó que esto fuera realidad —e incluso aseguró que cuando era joven una de sus novias lo engaño—, pero su expareja parece no estar de acuerdo con esta versión. En declaraciones al diario Trome, la conductora rio al ser consultada sobre este tema.

“Pobrecito, cuánto drama. De verdad, ese tema no me importa. Si después de tres meses (de separación) quiere seguir hablando, es cosa de él. (…) Sé que el rumor se ha expandido. Si ustedes se enteraron por una amiga cercana a mí, y obviamente si es mi amiga, no creo que ella diga mentiras”, aseguró la presentadora de Canal N.

A pesar de lo breve que resultó su unión, Tello descartó haberle cerrado las puertas a una nueva relación, ya que sigue considerando que “el amor es lindo” y agregó que ha podido continuar con su vida normalmente.

“Suena un poco fuerte, pero esto no me ha generado mucho sufrimiento”, reveló la conductora.

