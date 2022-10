El cómico Lelo Costa, formó parte del elenco de 'El Especial del Humor' desde sus inicios hasta el 2010. | Fuente: Facebook | Lelo Costa

Carlos Álvarez confirmó que el humorista 'Lelo' Costa enfrenta "un momento complicado en su salud" y está recibiendo tratamiento médico en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). La información se mantenía en reserva, pero pese a los pedidos de discreción, el actor Ricardo Mendoza reveló que la figura de la televisión fue diagnosticada con cáncer.

"Es cierto que 'Lelo' está pasando por un momento complicado en su salud y para yo salir a hablar con ustedes pedí su autorización, de otra forma hubiera seguido callado. Él está en tratamiento desde hace meses, es por eso que no aparecía en el programa (La vacuna del humor) yo no podía responder el motivo cuando ustedes me preguntaban por él", dijo Álvarez a sus seguidores en un video que compartió en redes sociales.

De igual forma, resaltó que el exintegrante de 'El Especial del Humor' "está con los ánimos necesarios" para seguir adelante y responder al tratamiento; además confía en que pronto estará de vuelta en la pantalla chica "para hacer reír a su público con sus ocurrencias".

"'Lelo' está evolucionando, poniendo todas las ganas para ganar la batalla, siempre enviando saludos para ustedes, su público. Con el respeto que merece la prensa, que solo cumple su labor de informar, les ruego respetemos la privacidad de nuestro amigo", solicitó el imitador.

Crítica

Antes de concluir, Carlos Álvarez dijo que ha sido testigo del sufrimiento de los pacientes que son atendidos en el INEN y mostró su indignación al recordar el episodio ocurrido en Palacio de Gobierno, donde se ofreció un presupuesto de 4 mil millones de soles para pacientes con cáncer que finalmente nunca se concretó.

"A mí me indignó mucho cuando se hizo ese circo en el patio de Palacio de Gobierno, ya que las veces que acompañé a 'Lelo' al INEN, fui testigo del sufrimiento de los pacientes, adultos y niños, y el de sus familias. Señores políticos, con eso no se debe jugar y menos burlarse del dolor que causa esta terrible enfermedad", manifestó.

Los inicios de 'Lelo' Costa en la comincidad

'Lelo' Costa ha participado en diversos programas humorísticos de la televisión peruana, pero su carrera se afianzó en "El Especial del Humor". Su nombre real es Pedro Miguel Costa y su apodo se debe a su afición por la pareja de cómicos estadounidenses Dean Martin y Jerry Lewis, que eran conocidos como "Lalo y Lelo".

Su trayectoria artística empezó en una obra de teatro junto a Augusto Polo Campos y poco a poco se fue abriendo espacio en la televisión hasta alternar con grandes figuras de la pantalla chica como Alicia Andrade, Miguel Barraza, Toto África y el recordado Justo Espinoza 'Petipán'.

En la actualidad, 'Lelo' Costa es parte del elenco de Carlos Álvarez en el programa "La vacuna del humor"; en septiembre de 2022 hizo una fugaz aparición en el programa 'El Especial', un espacio que volvió a unir a JB y Carlos Alvarez tras el fin de 'El Especial del Humor'.

