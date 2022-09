Presidenta de la Asociación por los Derechos de los Niños con Cáncer asegura que Pedro Castillo los "utilizó" para levantar su imagen

El mandatario anunciaba en mayo pasado la entrega de una importante cantidad de dinero para la atención oncológica, pero nunca se concretó. | Fuente: Andina

La presidenta de la Asociación por los Derechos de los Niños con Cáncer, María Lumbre Figueroa, manifestó que se sintieron utilizados políticamente por el mandatario Pedro Castillo, quien anunció 4 183 millones de soles a través del Ministerio de Salud para garantizar el tratamiento integral a los pacientes oncológicos, pero nunca se concretó.

"Sí (nos utilizó) porque después de todo lo que él anunció se esperaba la normatividad, la aplicación y nunca se ha dado. Nos sentimos dolidos, heridos, sobre todo por la vida de un niño. Yo creo que el presidente Castillo debe ser consciente. Él no sabe lo que es vivir a diario con un niño con cáncer. No puedo ni explicar el dolor que se siente al ver cómo un hijo se está muriendo y tú no puedes hacer nada porque este país no te permite hacer nada. No hay presupuesto para esto, solo nos dicen 'esperen'", manifestó a RPP Noticias.

Lumbre Figueroa criticó también al ministro de Educación por decir que el mandatario no tomó en cuenta "la coyuntura interna y externa" al momento de ofrecer el apoyo económico a los pacientes con cáncer.

"Me parece un argumento pobre, deshumanizado. Cómo es posible que un presidente o ministro pueda declarar de esa manera. ¿La vida de un niño no vale nada? estamos hablando de un presidente de un país y que no haya pensado en ningún momento en los niños. Solo pensaba en conseguir la mayor cantidad de adeptos para él", manifestó.

La titular de la asociación recordó que la visita a Palacio de Gobierno se dio luego de que fueran al programa de Andrés Hurtado y recalcó que el presidente Pedro Castillo nunca se comunicó directamente con ellos.

Pedro Castillo dando el anuncio de los 4 mil millones de soles ante un grupo de pacientes oncológicos | Fuente: Andina

"El presidente llama al programa, se dirige a la asociación y nos invita a Palacio para apoyar a los niños con cáncer. Hasta ahí quedó todo y pasó cerca de dos meses y medio y el presidente nunca se comunicó nuevamente. Luego recibimos la llamada de la producción de Andrés Hurtado y nos dice que el mandatario nos ha invitado a Palacio para dar importantes noticias. Nosotros fuimos con la expectativa de que la reglamentación de la ley del cáncer, que hasta la fecha no se cumple, iba a ser el anuncio. Nos dimos con la sorpresa que vimos a niños de otras patologías", recordó.

Gobierno no tiene el dinero para ejecutar la promesa de Castillo

La congresista Norma Yarrow reveló que el Ministerio de Economía le confirmó que no hay el presupuesto necesario para destinarlo inmediatamente en favor de los pacientes con cáncer; tal como el propio presidente Pedro Castillo lo había anunciado.

La parlamentaria envió un oficio al ministro de Economía, Kurt Burneo, para que se le entregara información respecto a las fechas de cuándo se realizarán las transferencias, pero el titular del MEF solo le reenvió a la congresista una copia del memorando de la Dirección General del Presupuesto Público la cual confirma que no se cuenta con la totalidad de lo que se había prometido.

Según el documento, la Ley Nacional del Cáncer tiene un costo total de implementación que llega a los 5 398.7 millones de soles, pero con un horizonte de tiempo de 10 años.