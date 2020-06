Carlos Carlín celebra sus 5 años como conductor de 'Wantan Night'. | Fuente: Movistar Plus

Desde su aparición como Tony en ‘Pataclaun’, Carlos Carlín no ha parado de trabajar y por su talente comenzó su aventura como conductor en el programa ‘El 4to de Juan’, allá por la década los 90; luego pasó por ‘La Noche es Mía’ y ahora en ‘Wantan Night’.

El programa que se emite a través de Movistar Plus ha cumplido 5 años al aire y el actor confiesa que nunca se había sentido tan cómodo en un lugar. “Soy un hombre privilegiado porque hago lo que me gusta”, aseguró en conversación con RPP Noticias.

A pesar de que volvió a pesar el set nuevamente, extraña el contacto con sus compañeros, sin embargo, sabe que el canal tiene unas medidas muy estrictas para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Carlos Carlín no tiene miedo de este virus. “No soy hipocondriaco”, dice, pero está contento con la seguridad que siente al estar de nuevo en “Wantan Night”. Estos cinco años le han servido para mejorar como conductor y siente que ha pasado el tiempo rápido porque “este programa es una felicidad para mí”, menciona.

En el canal solo está el equipo necesario y el formato ha cambiado por la pandemia. Ahora se les entrevista de manera virtual, sin embargo, el popular Tony de ‘Pataclaun’ asegura que la esencia sigue siendo la misma.

Carlos Carlín saluda a sus seguidores y los invita a seguir conectados con el programa "Wantan Night". | Fuente: RPP Noticias

TRANQUILIDAD EN CUARENTENA

El silencio es su mejor aliado. La cuarentena obligatoria ha cambiado la vida de las personas de un día para otro, pero Carlos Carlín ha encontrado en este aislamiento un momento de tranquilidad y pausa.

“Antes vivía más estresado. Me tranquiliza el silencio”, comenta, “mis habilidades en la cocina se han estropeado”, dice entre risas asegurando que no es su fuerte, no obstante, hace lo posible por hacerlo bien.

Su familia se ha catalogado por ser unida y la cuarentena los ha unido aún más. Ahora celebran cumpleaños y otras ocasiones especiales así sea de manera virtual. Para Carlín, la distancia ha hecho que sean más cercanos.

SITUACIÓN DE LOS ARTISTAS

Debido a la propagación de este virus, el trabajo de los artistas se ha visto afectado en todos los sentidos. Como se sabe, la mayoría de los actores, actrices, cantantes, y todo aquel que se dedica al entretenimiento y al arte no tienen un sueldo fijo, por lo que pidieron ayuda al gobierno.

“Nosotros debemos ser más responsables y ser independientes”, comenta el conductor de ‘Wantan Night’, asegurando que el Perú es un país complejo y aún hay que enfocarnos en la población vulnerable.

Con esto, Carlos Carlín espera que sus compañeros artistas puedan generar su propio espacio para tener ingresos y así no depender de una ayuda del gobierno. “Debemos darnos cuenta en el país en el que vivimos”, dice.

¿REGRESARÁ PATACLAUN?

“Sería el regreso de los Monster”, asegura entre risas, “ya no regresaremos como clowns”. Pataclaun fue una sitcom que logró popularidad en los 90s, sin embargo, confiesa que su época ya pasó.

Carlín sigue conversando con sus compañeros protagonistas, comparten momentos de manera virtual y se apoyan en los proyectos que cada uno tiene, pero las esperanzas de volver a hacer de ‘Tony’ son nulas.

A pesar de ello, se mostró agradecido por la gran acogida que tuvo el programa cómico y recuerda con cariño a su personaje que lo acompañó por dos temporadas.