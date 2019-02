Carlos Galdós, quien ha estado alejado de los escenarios, regresa este 2019 con el unipersonal "2 horas para sobrevivir", en el cual es dirigido por Christian Ysla y reflexiona sobre sus últimos trabajos.

"Tiene que ver con mi historia. De este hombre que entra en crisis por perder sus trabajos y se pregunta dónde está su felicidad (...) Dejar Studio 92 luego de 16 años. De pronto, ya no estar escribiendo más en una revista local. Varias giras al extranjero se cancelaron. O sea, varias patas de mi trabajo se cayeron", dijo Carlos Galdós a RPP Noticias.

El showman también explicó que en el espectáculo buscará encontrar "la felicidad" ─la cual determinará donde está: en el trabajo, en el dinero o en su tranquilidad─. Además, promete revelarle al público dónde encontrar la ansiada felicidad.

"Voy a buscar la felicidad en múltiples actividades y como hago varios personajes, necesitaba la dirección de Christian Ysla", agregó Galdós. "Al final le decimos a la gente dónde encontrar la felicidad, le solucionamos el problema al público", comentó entre risas Christian Ysla.

Precisamente, el actor y director Christian Ysla, reconocido por su trabajo con el humor negro referente a la política, señala que "en estos tiempos es una obligación del humor" ser una voz de protesta ante los malos manejos políticos y sociales.

"Yo creo que esa es una de las armas del humor. Es más, diría que en estos tiempos es una obligación. El humor es crítica. Si yo te digo una cosa seriamente, tal vez, no me vas a escuchar, pero al humor sí se le escucha. Yo encontré en el humor la forma de evidenciar cosas que están mal", señaló Ysla.

"El humor tiene que ser incómodo, esa es mi premisa. Y por eso siento que Christian es el director ideal para mi trabajo porque me gusta ese humor incómodo. Si el humor no incomoda poquito al poder, mejor habla del clima. Hay gente que prefiere hacer humor de cualquier cosa y no meterse en problemas. Bueno, yo soy fan de meterme en problemas y salgo con éxito el 99% de veces y habrá 1% en que no porque no soy infalible", agregó el ex conductor de "La noche es mía".



Finalmente, Galdós reconoció que le gustaría volver a la televisión a conducir "un programa de entrevistas" a su estilo. "Le pondría una serie ingredientes que son los que me identifican", concluyó.

EL DATO

"2 horas para ser feliz", el nuevo unipersonal de Carlos Galdós se presenta el 15 y 16 de febrero en el Teatro Peruano Japonés. Las entradas están disponibles en Teleticket.