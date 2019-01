Carlos Galdós y Christian el 'Loco' Wagner iniciaron el segundo programa de "Magaly TV: La Fime" cantando la canción del recordado programa "La noche es mía", que ambos condujeron hasta marzo de 2018.

El comediante Carlos Galdós tocaba la batería, mientras el 'Loco' Wagner cantaba: "Esta es la noche es mía, esta es la noche es mía...". Tal como solían hacerlo en el espacio de televisión que se emitía bajo la señal de Latina.

Todo el equipo de producción de "Magaly TV: La Firme" también coreaba la canción, hasta que ingresó la conductora de televisión a poner orden. "Oigan ya vayan y toménse algo que estamos en mi programa, nada de que 'La noche es mía'", dijo Magaly Medina.



La popular 'Urraca' volvió a la televisón el lunes 14 de enero con un nuevo programa que combina el entretenimiento con el periodismo de espectáculos.

El segundo programa de Magaly Medina tuvo un peculiar inicio. | Fuente: Instagram | Magaly Medina

¿CÓMO LE FUE EN EL RÁTING?

La emisión del primer programa de Magaly Medina alcanzó un promedio de 8,3 puntos de ráting y se ubicó en el octavo puesto de los programás más vistos del lunes 14 de enero, según cifras de Ibope Time.



Por otro lado, la telenovela cómica "Los Vílchez", la cual compite en el mismo horario con el espacio de Magaly, obtuvo un promedio de 20,2 puntos. Mientras que "Ojitos hechiceros" hizo 21,8 puntos de ráting y fue el programa más visto en Perú el día lunes. Ambas producciones se emiten bajo la señal de América Televisión.



MAGALY VS. GISELA

La enemistad entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel es legendaria. Aunque, hace unos años, parecían haber dejado atrás su rivalidad, la popular 'Urraca' sacó a la luz un incómodo momento entre ambas. Un "arranque" de la 'Señito' por el que la periodista de espectáculos la tildó "niña malcriada".

Magaly ─quien este lunes 14 estrenó su nuevo programa "Magaly TV: La firme"─ recordó que la conductora ni la saludó cuando se encontraron, hace poco, en el velorio del novio de la productora Susana Umbert. "Gisela estaba a su lado, consolándola, y me volteó la cara", contó al programa "En escena" de RPP Noticias.

La 'Urraca' confesó que ella frente a una persona "sobrada" se comporta igual: "no me miras a los ojos, no me saludas, ni te saludo ni te saludaré". Esa actitud de fingir que no existía, le pareció ridícula a Magaly Medina. "Me pareció tonto de su parte. En un momento en que [Susana] estaba pasando por un dolor inconmensurable, no va a ponerse con estupideces de este tipo. Dije que niña malcriada porque el saludo no se le quita a nadie".

Previamente, al conductora admitió que en el pasado ella y Gisela Valcárcel conversaron y se han saludado cuando se han encontrado.