"Nunca he sido infiel, he sido mujeriego": Carlos Vílchez habló de sus salidas con 'La Pánfila'

Hace unos días, la actriz cómica María Victoria Santana, conocida popularmente como La Pánfila, reveló que en el pasado tuvo algunas salidas con Carlos Vílchez, concretamente durante la época en la que ambos coincidieron en el desaparecido programa Lima Limón.

"Carlitos, tan lindo. Lo admiraba, trabajábamos juntos y salimos un par de veces. Nada importante en realidad, hasta ahora somos patas", comentó a Trome. También recordó que el cómico la recogía en su auto, al que había bautizado como "la sartén".

"¿Quién no se ha subido a la sartén? No me siento importante por ello, hay un montón de incautas que nos subimos a la sartén", indicó.

La Pánfila dijo que la relación no prosperó debido a asuntos laborales: "Me cambié de canal".

¿Qué respondió Carlos Vílchez tras la revelación de 'La Pánfila'?

Frente a las declaraciones de Santana, el exintegrante del elenco de JB en ATV minimizó el asunto, argumentando que no hace comentarios sobre episodios personales de su pasado, ya que, según sus palabras, "siempre he sido un caballero".

"No puedo opinar nada de algo que ya pasó hace muchos años. No tomo interés nunca cuando hablan de mí. No hablo de los demás, siempre me he considerado un caballero y lo seré hasta el día que yo me muera", declaró para América Espectáculos.

Carlos Vílchez admite que fue mujeriego

Ante la insistencia del reportero, Carlos Vílchez dio una respuesta ambigua respecto a la existencia de una relación sentimental con 'La Pánfila' en el pasado. "¿Ella lo dijo? No lo he visto. Si lo dijo, debe ser real, pero un vínculo y algo bonito sí, porque siempre he sido respetuoso", declaró.

Antes de concluir, el presentador y actor cómico aprovechó la ocasión para responder a los comentarios que circulan en redes sociales, donde lo califican de infiel y mujeriego.



"Nunca he sido infiel, he sido mujeriego, que es diferente a ser infiel. La gente confunde eso. La infidelidad es sacarle la vuelta a alguien. Nunca (he sido infiel) y menos a alguien que amo hoy por hoy, que es Melva (Bravo), y estoy enamorado", sostuvo.

