Pamela López expone a Christian Cueva con chats íntimos tras el anuncio de su separación: "Había caído muy bajo"

Christian Cueva vuelve a estar en el ojo público tras las nuevas declaraciones de Pamela López, madre de sus tres hijos menores. En una entrevista para el programa Magaly TV La Firme, la trujillana mostró unos chats comprometedores que envió a su aún esposo, acusándolo de mentir públicamente sobre el fin de su relación.

La conversación, fechada el 2 de julio de 2024, fue enviada pocos días después de que Cueva hiciera público un comunicado informando el término de su matrimonio. Sin embargo, según López, solo dos días antes de esta publicación ambos habrían mantenido relaciones íntimas, lo que contradice la versión del jugador.

"Christian, acabo de leer tu comunicado y sabes que estás mintiendo descaradamente. No hay necesidad de hacerlo, hemos tenido relaciones hace dos días aquí y no calza tu mentira, pero toda la verdad se llega a saber y quien actúa con maldad nada le irá bien. Ya sé toda la verdad, te lo dije que nunca existe nada oculto en esta vida y ¿sabes qué? Te juro que siento que me estoy liberando de algo que me ha venido atormentando todo este tiempo", se lee la captura del mensaje que López compartió públicamente.

Magaly Medina, sorprendida por el contenido del mensaje, formuló una repregunta a Pamela para aclarar la situación: "¿Tú habías dormido con tu marido como pareja y, apenas dos días después, él publica un comunicado diciendo que ya no está contigo?"

López confirmó los hechos y explicó que se encontraba en Miami para la Copa América, y que fue el propio Cueva quien la invitó a reunirse en el hotel donde el futbolista se encontraba concentrando con la Selección Peruana.

Cueva "rogó" a López salvar su matrimonio

Según Pamela López, Christian Cueva buscaba retomar su relación y salvar su matrimonio, sin embargo, la situación se tornó insostenible cuando el futbolista fue ampayado asistiendo al cumpleaños de la cantante y actual pareja Pamela Franco, luego de salir de una discoteca.

"Lo demás es historia, luego sacó su comunicado, ya no tenía otra forma de... era quedarse con la amante porque en ese momento ya había caído muy bajo. Dos días antes estaba que me rogaba para poder sanar nuestra familia", agregó.

Demanda por régimen de visitas y falta de manutención

Pamela López también reveló que actualmente enfrenta un nuevo proceso legal con Christian Cueva, quien interpuso una demanda para establecer un régimen de visitas para ver a sus hijos. Sin embargo, la trujillana denunció que el futbolista no estaría cumpliendo con sus obligaciones económicas como padre.

"Él a mi casa no aporta ni un chicle ni una fruta, absolutamente nada. Él se desentendió de los alimentos completamente", afirmó.

Sobre un depósito de 4,500 soles que el futbolista habría realizado el 29 de octubre de 2024, López aclaró que dicho monto no llegó a su cuenta y no está disponible para sus hijos, ya que permanece retenido en el Banco de la Nación debido al proceso judicial.

