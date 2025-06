"Me da pena sus hijos": Carlos Zambrano se refirió a los problemas de Christian Cueva y Pamela López

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El futbolista de Alianza Lima Carlos Zambrano no evitó referirse al mediático conflicto entre su amigo Christian Cueva y su exesposa Pamela López.

Zambrano, conocido por su carácter directo, expresó su preocupación por el impacto del enfrentamiento en los hijos de la expareja. “Es un tema muy delicado. Es un amigo mío, que lo considero, y que se siga tocando ese tema les hace daño a los niños. Christian hoy en día y su ex, de verdad, me dan igual. Yo conozco a sus hijos y me da pena por ellos, no por los dos, porque están grandes y saben lo que están haciendo bien y mal”, declaró.

El ‘Kaiser’ también hizo un llamado a la reflexión, pidiendo a ambas partes que prioricen el bienestar de sus hijos. “Cada uno ve la manera en que se está equivocando, pero están perjudicando a sus hijos. Es durísimo, pero esperemos que puedan llegar a buen puerto lo más pronto posible por los niños”, añadió en conversación con Amor y Fuego.

Pamela López exige el divorcio a Christian Cueva

En declaraciones brindadas al programa América espectáculos, la aún esposa del futbolista exigió públicamente la firma del divorcio y cuestionó duramente su rol como padre, además de enviar un mensaje directo al club ecuatoriano Emelec, recientemente vinculado al jugador.

“Por favor, hazme el favor, fírmame el divorcio y arreglemos de una vez”, declaró López con firmeza, señalando que ha intentado sin éxito llegar a una conciliación con Cueva para terminar con la "guerra mediática" que ambos protagonizan desde su separación.

La influencer aseguró que Cueva no cumple con sus responsabilidades económicas hacia sus tres hijos y denunció que, pese a su nuevo contrato con Emelec —valorado en aproximadamente 25 mil dólares mensuales según el medio Bolavip—, él buscaría mecanismos para eludir sus obligaciones.

Pamela López calificó de "miserable" a Christian Cueva

Meses atrás, Pamela López calificó de “irónico y miserable” a Christian Cueva por solo darle, según reveló, 100 soles a cada uno de sus hijos en la visita que este hizo en un centro de entrenamiento para verlos.

Fue en el programa América Hoy que López respondió sobre un emotivo video difundido por el mismo Christian Cueva donde se le ve abrazando a sus hijos, deslizando la idea de que los problemas entre ambos ya cesaron, algo que fue desmentido por la propia López.

“Ese video corresponde a una sola —y única— vez que él fue al entrenamiento de mi hijo y llegó como un delincuente escondiéndose por su mal accionar”, respondió a través de un mensaje al programa.

Asimismo, respecto a la manutención que Cueva habría dado a sus hijos, señaló que aquel día solo fue para darles 100 soles a cada uno. “Aquella vez que fue, hace tres semanas aproximadamente, solo les dio 100 soles para cada uno. Es decir, 300 soles para su alimentación. Así de irónico y miserable”, expresó indignada.