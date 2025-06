"Había pocas presentaciones": Pamela Franco enfrenta crisis en su orquesta tras renuncias de músicos

Uno de los excoristas rompió su silencio y reveló que al menos cinco integrantes dejaron la agrupación por la falta de contratos y problemas en la coordinación.

Pamela Franco está pasando por un momento difícil en su carrera artística luego de que se confirmara la renuncia de varios integrantes de su orquesta. En medio de este conflicto, uno de sus excolaboradores rompió su silencio y reveló detalles sobre los problemas internos que estaría enfrentando la agrupación liderada por la pareja de Christian Cueva.

El programa La Noche Habla obtuvo en exclusiva el testimonio de Diego, uno de los excoristas del equipo, quien explicó que su salida se debió principalmente a la escasez de contratos y presentaciones. “Yo me salí porque habían pocas presentaciones. Me salí principalmente por eso. Bueno, hasta donde yo sé se han ido como cinco (trabajadores)”, señaló.

Diego también reveló problemas en la coordinación interna del equipo, que habrían generado malestar entre los músicos. Según su versión, había favoritismo en la selección para las presentaciones, dejando a varios sin oportunidad de trabajar. “Hubo algunos desacuerdos con la coordinación. Decían que no había nada, pero al final llevaban a un grupo. Solo llevaban a tres o cuatro y al otro lo dejaban ahí, sin eventos”, comentó.

Hasta el momento, Pamela Franco no se ha pronunciado públicamente sobre esta situación.

Pamela no se mudará con Christian Cueva a Ecuador

Franco se sinceró sobre la reciente partida de Christian Cueva a Ecuador, para jugar por Emelec. La intérprete de Cervecero señaló que no se mudará al país norteño con el futbolista debido a que seguirá con sus presentaciones en territorio nacional.

“Continuaré con mi carrera artística acá (en Perú), porque tengo un equipo grande. Yo también dependo de esto, además siempre he trabajado”, manifestó la cumbiambera de 36 años.

Del mismo modo, la cantante recalcó que mantiene la confianza de seguir en su relación con el exvolante de Cienciano. “Cuando pueda iré a verlo, igual él. La distancia no nos separará”, señaló Franco al reafirmar su vínculo con el futbolista. “Soy una convencida de que lo que es para ti es para ti, no hay que hacer tanto drama”, mencionó.

Además, Pamela Franco reiteró que no le toma importancia a las críticas de cómo se dio su relación con Christian Cueva así como los comentarios de la todavía esposa de este, Pamela López. “Qué digan lo que quieran, no me interesa. La gente siempre va a hablar, muchos con su cuota de maldad”, sostuvo la cantante a Expreso.