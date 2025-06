Pamela Franco niega crisis en su orquesta y anuncia gira internacional: "Sigo trabajando"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco negó que exista alguna crisis en su orquesta y aseguró que mantiene sus presentaciones en el interior del país. Esto, luego de que exintegrantes de su agrupación acusaran a la cumbiambera de mentir sobre sus espectáculos programados y de no cumplir con los pagos correspondientes a los músicos.

En efecto, la actual pareja de Christian Cueva afirmó que se encuentra en una gran etapa en su carrera como cantante y agradeció al público y a los empresarios por permitirle mostrar su talento en las provincias y distritos del país.

“Me encuentro muy agradecida con el público que sigue mi carrera desde hace muchos años y me llena de muy buena vibra en cada show (…) Nos divertimos, cantamos, reímos y disfrutamos todas las canciones que interpreto con mucho amor. Asimismo, también debo dar las gracias a los empresarios por confiar en mi talento y en el de mis músicos. Yo sigo trabajando para brindar lo mejor al público”, comenzó diciendo Franco por medio de una nota de prensa compartida por Trome.

Eso no es todo. Pamela Franco también anunció que pronto iniciará una nueva gira internacional en Estados Unidos, Chile y Argentina donde seguirá presentándose acompañada por su orquesta.

“Cada día por redes sociales recibo mucho cariño del público y cada vez que llego a una ciudad me reciben con detalles. Ahora me alisto para ir a Estados Unidos, Argentina y Chile para seguir brindando todas mis canciones”, sostuvo.

Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación sentimental con Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Pamela Franco fue señalada de maltrato laboral a exmiembros de su orquesta

Pamela Franco fue señalada por exintegrantes de su agrupación de no cumplir con sus pagos, además, de, presuntamente, mentir en la programación de sus eventos para obtener más popularidad.

Uno de los primeros en hablar fue Elvis Chamorro, exmiembro de su equipo técnico, quien manifestó que la cumbiambera no hablaba con su agrupación y tampoco les comunicaba sobre los días de pago.

"Ella nunca nos hablaba, no nos decía: ‘Chicos, ¿Cómo están? ¿Están bien sus pagos?’ (…) La orquesta viajaba y nosotros en el staff estábamos abandonados", manifestó en redes sociales.

En esa misma línea, un excorista de nombre Diego aseguró que Pamela Franco tenía escasez de contratos y presentaciones. “Yo me salí porque había pocas presentaciones. Me salí principalmente por eso. Bueno, hasta donde yo sé se han ido como cinco (trabajadores)”, mencionó en el programa La Noche Habla.

Según su versión, había favoritismo en la selección para las presentaciones, dejando a varios músicos sin oportunidad de trabajar. “Hubo algunos desacuerdos con la coordinación. Decían que no había nada, pero al final llevaban a un grupo. Solo llevaban a tres o cuatro y al otro lo dejaban ahí, sin eventos”, comentó.

Pamela Franco anunció gira internacional en Estados Unidos, Chile y Argentina. | Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Pamela Franco revela que no se mudará con Christian Cueva a Ecuador

Pamela Franco se sinceró sobre la partida de Christian Cueva a Ecuador, para jugar por Emelec. La intérprete de Cervecero señaló que no se mudará al país norteño con el futbolista peruano debido a que seguirá con sus presentaciones en territorio nacional.

“Continuaré con mi carrera artística acá (en Perú), porque tengo un equipo grande. Yo también dependo de esto, además siempre he trabajado”, manifestó la cumbiambera de 36 años.

Del mismo modo, la cantante recalcó que mantiene la confianza de seguir en su relación con el exvolante de Cienciano. “Cuando pueda iré a verlo, igual él. La distancia no nos separará”, señaló Franco al reafirmar su vínculo con el futbolista. “Soy una convencida de que lo que es para ti es para ti, no hay que hacer tanto drama”, mencionó.

Además, Pamela Franco reiteró que no le toma importancia a las críticas de cómo se dio su relación con Christian Cueva así como los comentarios de la todavía esposa de este, Pamela López. “Qué digan lo que quieran, no me interesa. La gente siempre va a hablar, muchos con su cuota de maldad”, sostuvo la cantante a Expreso.

