César Vega ofrece disculpas tras denuncia de agresión a su pareja: "Voy a resurgir y salir de todo este trágico momento"

César Vega se pronunció por primera vez tras ser acusado de agresión por su expareja, Suheyn Cipriani. A través de sus redes sociales, el salsero peruano compartió un mensaje en el que ofreció disculpas, pero evitó pronunciarse sobre la denuncia.

En su publicación, el cantante indicó que desea que la verdad salga a la luz, pero que por el momento no puede dar declaraciones sobre lo ocurrido. "No he querido referirme a los últimos sucesos ocurridos, sin embargo, soy la persona que más quiere que todo este tema se esclarezca", expresó.

Asimismo, agradeció a quienes continúan apoyándolo y aseguró que se pondrá a disposición de las autoridades para seguir el proceso legal correspondiente. "Siempre poniendo mi fe en Dios para que todo marche bien", agregó.

César Vega promete regresar a los escenarios

Vega reconoció que su imagen y carrera profesional se han visto afectadas por los "bochornosos y tristes" episodios en los que ha estado involucrado. Sin embargo, dijo estar comprometido con su recuperación a fin de volver a los escenarios y seguir compartiendo su música.

"Soy fuerte y sé que puedo vencer cualquier obstáculo que se presente en mi vida, como siempre lo he hecho", mencionó.

El cantante finalizó su mensaje reiterando sus disculpas a su familia y a su público. Agregó que no se rendirá y que está decidido a superar este momento. "Voy a resurgir y salir de todo este trágico momento porque yo nací para cantar y cumplir mis sueños", concluyó.

La denuncia contra César Vega

César Vega fue detenido la madrugada de este martes 25 de febrero en la Comisaría PNP Villa Chorrillos. ¿El motivo? Una supuesta agresión física y verbal contra la exreina de belleza y pareja, Suheyn Cipriani.

De acuerdo con el reporte policial conseguido por RPP, César Antonio Vega Ángeles, nombre completo del artista, fue encontrado en el piso de su vivienda al lado de Christian Cipriani, padre de Suheyn, quien también habría sido agredido por el cantante luego de intentar defender a su hija.

Según los testimonios de Suheyn Cipriani y su padre de 52 años, César Vega habría golpeado a la modelo. Todo ocurrió dentro del departamento que ambos compartían en el distrito de Chorrillos.

César Vega emite comunicado tras denuncia de agresión en su contra.Fuente: Facebook: César Vega

