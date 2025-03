'El valor de la verdad': ¿por qué nunca se emitió la primera participación de Shirley Arica en el programa?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El programa de entrevistas y confesiones El valor de la verdad regresó a la televisión el pasado domingo, 9 de marzo, tras una pausa de cinco años. La primera invitada de esta nueva temporada fue Pamela López, quien reveló detalles polémicos sobre su relación con el futbolista Christian Cueva.

Sin embargo, no todas las entrevistas realizadas en temporadas anteriores lograron salir al aire. Este fue el caso de Shirley Arica, cuya participación nunca fue emitida. A pesar de la gran expectativa por las revelaciones sobre figuras de la farándula y del deporte nacional, Latina optó por no sacarlo.

¿Por qué no se transmitió el programa dedicado a Shirley Arica?

El valor de la verdad había anunciado para el sábado, 23 de noviembre de 2019, un episodio con Shirley Arica, en el que se anticipaban confesiones sobre futbolistas de la Selección Peruana. Sin embargo, en lugar de este episodio, el canal decidió emitir una entrevista con Janet Barboza.

Ante el cambio repentino, Latina publicó un comunicado aclarando que la promoción del episodio de Shirley Arica fue producto de un error y que nunca debió ser anunciada.

Más adelante, Beto Ortiz, conductor del programa, reveló que la decisión de no transmitir la entrevista estuvo relacionada con conflictos internos dentro del canal, concretamente con el Área de Deportes.

"Yo soy un proveedor de Latina, los comunicados o pronunciamientos los debe hacer el canal. Yo produzco, ellos lo emiten cuando lo decidan", aclaró.

Según el conductor, Latina poseía los derechos de transmisión de los partidos de la Selección Peruana, y las declaraciones de Arica, que involucraban a jugadores de la ‘Bicolor’, habrían generado tensiones entre el canal y la Federación Peruana de Fútbol.

Beto Ortiz revela lo que contó Shirley Arica en su primer cuestionario de El valor de la verdad

En 2024, Beto Ortiz reveló detalles del episodio "censurado" de El valor de la verdad, en el que participó Shirley Arica. Durante la emisión de su desaparecido programa Beto a saber, el conductor aseguró que dicho episodio fue uno de los más polémicos, comparándolo con el de Tilsa Lozano.

"Aquel programa de El valor de la verdad con Shirley Arica, probablemente uno de los más espectaculares que conseguimos humildemente hacer -que compite, creo yo, con el que hicimos con Tilsa Lozano- fue censurado", expresó Ortiz.

Según el periodista, Shirley Arica hizo revelaciones sobre la vida privada de varios jugadores de la Selección Peruana.

"En aquellos días, Latina era el canal de la Selección. Entonces, nos quedamos tirando cintura, nos quedamos con los crespos hechos, con las promociones al aire, la gente esperando, haciendo su canchita. ¿Qué pasó? El programa no se emitió. (...) Nadie pudo ver ese programa, desapareció, fue borrado, los archivos de Latina lo borraron del mapa", aseguró

En esa línea, Ortiz dio a conocer extractos de ese programa, en una de las preguntas, el periodista consultó a Arica sobre la relación de Cueva con su esposa. La modelo también fue cuestionada sobre una presunta reunión con los jugadores de la ‘Blanquirroja’.

Finalmente, Beto compartió una de las frases que Arica habría mencionado sobre Christian Cueva: "Cuando me presentaron a Christian Cueva, él estaba muy atento conmigo y a cada momento me servía un trago, me sacaba a bailar, pero físicamente no me gustaba".

Ahora, Shirley Arica volverá a sentarse en el temido sillón rojo de El valor de la verdad este domingo, 16 de marzo.

