Chola Chabuca sufrió una caída mientras grababan su programa "El Reventonazo de la Chola". | Fuente: Captura de pantalla

La popular “Chola Chabuca”, Ernesto Pimentel, sufrió una aparatosa caída mientras grababa “El Reventonazo de la Chola”. Mientras se realizaba el sketch de “Estrellas vs. Estrellados”, el conductor caminó por el escenario, sin embargo, calculó mal y cayó de espalda.

En las imágenes se puede notar a Pimentel caracterizado como su personaje de siempre y cuando se levantó, comenzó a bromear con su caída: “Me caigo y me caí, me resbalé, ya está”.

Este resbalón hizo que toda la producción de “El Reventonazo de la Chola” fuera a socorrerlo ya que pudo pasar a mayores. Felizmente, la “Chola Chabuca” se encuentra fuera de peligro y comentó sobre lo que pasó:

“Me resbalé nomás. Pisé mal en un escalón y caí. La tarima no se ha movido. Estoy derechita”, aseguró Ernesto Pimentel.

Chola Chabuca sufre aparatosa caída. | Fuente: Captura de pantalla

Sin embargo, el conductor trató de minimizar el hecho y aseguró que sí pudieron seguir con la grabación. El 7 de marzo se transmitirá el programa de “El Reventonazo de la Chola” teniendo como invitados a Angie Arizaga y Jota Benz, Sheyla Rojas, Natalie Vértiz, Silvia Cornejo, entre otras figuras.

Por otro lado, la ‘Chola Chabuca’ indicó que está involucrándose en la actuación ya que estará participando en la serie “Llauca”, protagonizada por Gisela Valcárcel y producida por Jorge Carmona. “Y este año pretendo producir cosas vinculadas al humor”, agregó.

Con 25 años interpretando a la Chola Chabuca, Pimentel se considera a sí mismo una “persona irruptora”. “He generado conceptos que no conocía antes. Ser drag queen, yo no sabía que era eso, solo era un personaje mujer. Hacer stand up, lo que yo hacía era mi rutina. He hecho un talk show cuando para mí era un programa de entrevistas. Yo siento que en esta etapa de mi vida voy a tomar un nuevo impulso y nuevas fuerzas”, puntualizó.