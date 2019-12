Ernesto Pimentel presentó a su hijo Gael: “Es un hijo buscado… que va a tener lo mejor de nuestros valores”

Ernesto Pimentel presentó a su hijo Gael en una sesión de fotos. | Fuente: RPP Noticias

Ernesto Pimentel, conocido por interpretar durante más de 15 años a su personaje la ‘Chola Chabuca’, sorprendió a todos sus seguidores al presentar recientemente a su hijo Gael, fruto de su relación amical con Miluska Jácome, productora de “El reventonazo de la Chola”.

Pimentel, a estas alturas una figura icónica de la televisión peruana, señaló que el parto de su bebé representa uno de los momentos más memorables de su vida. “Es algo que nos va a conectar para siempre; fue hermoso”, dijo en una entrevista a la revista Cosas.

Aunque el intérprete de la ‘Chola Chabuca’ suele caracterizarse por mantener en reserva su vida personal, en este caso decidió darle la bienvenida a su hijo en la esfera pública. Al respecto, el artista de 49 años dijo: “Gael es un hijo buscado, un niño de oro, que va a tener lo mejor de nuestros valores”.

DUDAS DE UNA MADRE

Al principio, Miluska Jácome se hizo algunos cuestionamientos cuando Ernesto Pimentel le propuso que sea la madre de su hijo. Como afirmó a la mecionada revista, le tomó algunos años darse cuenta de que quería lo mismo que su compañero.

“Al principio no me veía cargando a un bebé. Tenía proyectos familiares y laborales que cumplir. Vivía corriendo, trabajando en todo lo que podía para cumplir con las promesas que me hice de adolescente”, dijo Jácome.

Sin embargo, al verse con sus objetivos cumplidos, supo que la hora de tener a Gael había llegado. “Qué bonito sería tener un hijo con el hombre que conocí hace 22 años, con quien vivo desde que salí de mi casa hace dos décadas, con mi cómplice de vida”, indicó.

Ernesto Pimentel y Miluska Jácome se conocieron cuando ella era practicante en “Risas y salsa”. Actualmente, produce “El reventonazo de la Chola” desde hace 8 años. Entre ambos existe una estrecha amistad, que los llevó a ser padres.