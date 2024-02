Christian Cueva califica como un "error" vínculos con Pamela Franco, Chris Soifer y Rosángela Espinoza

Dio su versión. Después de que Pamela Franco revelara que mantuvo un romance con Christian Cueva en 2018, el futbolista nacional contó su verdad en América hoy. De acuerdo con sus declaraciones calificó de "error" a las mujeres del espectáculo con la que fue vinculado.

"La mala decisión fue haber conocido de otras personas de otro mundo que no es el mío, conocí a Chris Soifer y Rosángela Espinoza, pero no tuve nada con ellas. Mi vida cambió por muchas cosas que pasaron en mi carrera y no son pretextos para nada, pero sí estoy arrepentido y mucho por haber tomado estas malas decisiones. Es algo que no debí", dijo.

En otro momento, Christian Cueva aseguró que con Soifer solo estuvo en contacto por WhatsApp y que con Espinoza solo fueron a almorzar con un amigo en común. Tras hacer un mea culpa, aseguró que de la única persona que está enamorado es de su esposa por lo que le pidió perdón.

"La amo mucho, quiero que me perdone. Esta situación ha sido dura para ella, que me perdonen mis hijos. Esto no se lo deseo a nadie", dijo el deportista.

Pamela Franco habla sobre su relación pasada con Christian Cueva

“Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, pero fue en idas y vueltas. Un tema bastante complicado, en todo el transcurso de ese tiempo. Entraba en un tema de mentiras (…) Por eso es por lo que eran idas y vueltas. Por eso, él me decía una cosa, me mostraba otra cosa, luego salía otra cosa”, dijo Pamela Franco en una entrevista en el programa Mande quien Mande el último lunes.

La cantante señaló que pudo conocer al futbolista "a través de una persona" en común entre los dos y mencionó que fue el exmundialista de Rusia 2018 quien quiso saber de ella tras haberla visto en dicha reunión. "Él quería conocerme y no aceptaba porque yo tenía otra relación en ese momento. Mi relación termina mal y días después yo lo conozco a él. Lo vi en una reunión que hicieron con una amiga", sostuvo.

Pamela Franco aclara que no engañó a Christian Domínguez con Cueva

En otro momento, Pamela Franco señaló que todo lo que pasó con Christian Cueva ya se lo había contado a Christian Domínguez y aclaró que cuando inició una relación con el cumbiambero ya había dejado ver “varios meses atrás” al deportista nacional.

“La relación con Christian Cueva sí lo sabía Christian Domínguez. Se lo conté llorando. Son mentiras de mi parte, empezó la relación. Cuando estuve con Christian Domínguez, yo ya había terminado con Cueva meses atrás. Mi relación con Cueva termina porque iba desgastándose de hace muchos años”, expresó.

